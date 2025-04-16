Стив Уиткофф рассказывает о "вдохновляющей" встрече с Путиным и его советниками в Санкт-Петербурге (Fox News, США)

Спецпосланник Уиткофф назвал встречу с Путиным вдохновляющей

Специальный посланник Трампа Уиткофф назвал "вдохновляющей" свою встречу с Владимиром Путиным. В интервью Fox News он заявил, что цель президента России – прочный мир. По мнению спецпосланника, Москва и Вашингтон близки к важным для всего мира договоренностям.

Администрация Трампа усердно работает. Они уже несколько месяцев пытаются навести порядок в том, что Джо Байден оставил после себя по всему миру. Главным действующим лицом этих попыток стал специальный посланник президента Стив Уиткофф.

Недавно он встретился с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Ирана, поскольку президент Трамп сейчас работает над тем, чтобы положить конец боевым действиям на Украине, установить мир в Европе и не допустить, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие. Не самый простой график встреч по всему миру.

Каково это — участвовать в переговорах с настолько крупными ставками? Об этом мы поговорили со специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом.

Ведущий Шон Хэннити: Многие люди настроены скептически, Стив. Кстати, рад видеть вас на обоих "фронтах". Намечается ли сделка с Путиным или он пытается выиграть время, зная, что у него есть окно возможностей в отсутствие сотен миллиардов долларов от США на вооружение (для Украины, — прим. ИноСМИ), что дает ему военное преимущество? Вы действительно видите, что сделка намечается?

Стив Уиткофф: Вы использовали подходящее слово, Шон: намечается. Думаю, что да. Это уже моя третья встреча с Путиным. Последняя встреча длилась около пяти часов. На встрече присутствовали два его ключевых советника — Ушаков и Кирилл Дмитриев. И это была вдохновляющая встреча. В конце концов, мы пришли к заключению — и я хочу сказать "наконец-то", но не в том смысле, что мы этого очень ждали, а в том, что нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому, — что запрос Путина заключается в установлении прочного мира. Так что, помимо прекращения огня, мы достигли решения и по этому вопросу.

— Будет ли сделка включать в себя что-то сверх того, о чем обычно ведутся дискуссии на эту тему? Полагаю, что Владимиру Путину, вероятно, хотелось бы вести бизнес с США и Европой. Возможен ли такой результат?

— В этом нет никаких сомнений. Мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий (очевидно, имеются в виду Крым и четыре новых региона РФ, — прим. ИноСМИ), но за ним стоит гораздо большее. Речь идет о протоколах безопасности: никакой НАТО, пятой статьи [устава] НАТО. В общем, есть много нюансов. Это сложная ситуация, в основе которой лежат некоторые реальные проблемы, возникшие между двумя странами. И мне кажется, что мы стоим на пороге чего-то, что будет очень-очень важно для всего мира.

Кроме того, я считаю, что существует возможность изменить отношения между Россией и Соединенными Штатами с помощью некоторых весьма привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечат реальную стабильность в регионе. Партнерские отношения создают стабильность.