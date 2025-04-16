Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения

Сегодня Соединенные Штаты разрабатывают сразу два самолета нового поколения, один из которых может стать последним пилотируемым американским "палубником". Однако дороговизна программ и размытость назначения истребителей вызывают у специалистов вопросы. В недоумении и чиновники от Пентагона. ТАСС — о зарубежных разработках, их проблемах, а также аналогичных изделиях Китая, прототипы которых уже успешно летают

С тех пор как в конце марта президент США Дональд Трамп объявил, кто станет производителем истребителя NGAD (Next Generation Air Dominance, "Превосходство в воздухе следующего поколения") для национальных Военно-воздушных сил (ВВС) и как он будет называться, мировое экспертное сообщество буквально не спускает глаз с "брата-близнеца" этого самолета — F/A-XX, который разрабатывается параллельно с NGAD в интересах Военно-морских сил (ВМС) страны. Некоторые даже считали, что контракт на последний не заставит себя долго ждать и будет заключен не позднее чем через неделю после сделки по F-47. Однако пока вместо этого — лишь эскизы и туманные заявления об особенностях будущего палубного истребителя. Этот и другие моменты не могли не разочаровать зарубежные отраслевые издания. В особенности на фоне того, что китайские истребители шестого поколения не только уже существуют "в железе", но и в очередной раз в начале апреля явили себя миру.

В течение недели после презентации в Белом доме контракта на F/A-XX, конечно, не последовало. Поэтому естественно, что главным вопросом в адрес главы управления морской авиации штаба ВМС США контр-адмирала Майкла Доннелли на конференции Sea Air Space 2025 национальной Военно-морской лиги, проходившей с 6 по 9 апреля, стал будущий палубный истребитель американских ВМС.

F/A-XX, разработка которого официально ведется с 2012 года, в перспективе должен прийти на смену самолетам F/A-18E/F Super Hornet и их вариантам для радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Предполагается, что F/A-XX вместе с палубными истребителями F-35C в перспективе составит основу американской морской истребительной авиации.

"Шестой" номер два: кто и за сколько построит? В тендере на определение главного подрядчика по созданию F/A-XX принимали участие все те же компании, которые еще не так давно боролись за контракт по NGAD: корпорации Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. 21 марта Трамп объявил, что ведущим разработчиком и изготовителем NGAD, или ныне F-47, станет Boeing. Что касается F/A-XX, то представители ВМС страны пока и речи не ведут о том, когда будет озвучен обладатель контракта по их варианту перспективного истребителя. Хотя они и утверждают, что произойдет это в скором времени. Портал Breaking Defense в марте сообщал, что Lockheed Martin, по всей видимости, была исключена из тендера по F/A-XX. Это значит, что разработкой самолета будет руководить либо все та же Boeing, либо Northrop Grumman. В конце прошлого года в интервью журналу Aviation Week Доннелли заявлял, что F/A-XX, вероятно, будет отличаться от NGAD по многим показателям - прежде всего двигателем, которым его оснастят. Как указывал контр-адмирал, ВМС США решили отказаться от перспективного адаптивного агрегата NGAP (Next Generation Adaptive Propulsion) и отдать предпочтение модернизированному варианту одной из уже существующих силовых установок. Кроме того, в отличие от NGAD F/A-XX станет многоцелевым истребителем, предназначенным для множества различных задач, и, скорее всего, не будет иметь безэкипажного или опционально пилотируемого варианта, как планировалось изначально, из-за дороговизны. И хотя главного подрядчика, по словам Доннелли, и планировали определить в этом году, одной из основных трудностей в реализации программы морского истребителя шестого поколения остаются финансовые ограничения. Если в бюджете на 2024 финансовый год ВМС запрашивали на разработку F/A-XX $1,53 млрд, то в текущем году эта сумма уменьшилась до $453,8 млн, из которых профильный комитет Сената одобрил лишь $53,8 млн. В целом же финансирование инициативы на плановый период до 2028 года сократилось с ранее запланированных $10,3 млрд до $3,3 млрд.

На симпозиуме Sea Air Space 2025 в Вашингтоне Доннелли сказал, что F/A-XX, возможно, станет последним пилотируемым боевым самолетом на вооружении американского военного флота.

"На самом деле он (F/A-XX — прим. ТАСС) <...> станет своеобразным мостиком к появлению [в составе морской авиации ВМС США] в будущем, в 2040-х годах, полноценных авиационных подразделений гибридного типа (таких, которые в равной мере включают пилотируемые и беспилотные летательные аппараты — прим. ТАСС)", — сказал контр-адмирал, чьи слова привел еженедельник Defense News.

Он также отметил, что в F/A-XX будут применены самые последние технологические достижения, в том числе искусственный интеллект. Благодаря этому для американской морской авиации наступит совершенно новая эра, в которой истребители смогут выполнять задачи бок о бок с беспилотниками типа CCA (Collaborative Combat Aircraft) и другими, которые появятся в дальнейшем.

Кроме того, подчеркнул Доннелли, экипажи F/A-XX впервые будут не непосредственно управлять пилотированием этих самолетов, применением их вооружений и специального оборудования, а контролировать этот процесс (который по большей части будет идти в автоматическом режиме), вмешиваясь лишь при особой необходимости и когда нужно будет принять то или иное решение.

По заявлению представителя ВМС США, новейший истребитель позволит экипажам морской авиации действовать в защищенном воздушном пространстве противника и превзойдет по своим качествам все сегодняшние американские палубные боевые самолеты. В первую очередь это касается максимальной дальности полета без дозаправки, которая, как указал Доннелли, у F/A-XX будет на 25% больше, чем у нынешних самолетов.

"Это ключевая характеристика F/A-XX, — пояснил контр-адмирал журналистам. — Штатная, заложенная в него изначально дальность полета у него, определенно, будет больше, а с воздушной дозаправкой — я бы сказал, практически неограниченная. Конечно, пока будет такая возможность — дозаправляться в воздухе".

Подробностей на этот счет военачальник не озвучил. Согласно открытым источникам, F/A-18 способен преодолевать без дозаправки расстояние до 1 275 морских миль (более 2 361 км), а F-35C — свыше 1,2 тыс. морских миль (2 222 км).

Приняв во внимание этот факт, портал The War Zone (TWZ), комментируя в своей публикации заявление Доннелли, выразил свое разочарование, отметив, что "F/A-XX получит максимальную дальность полета гораздо меньше, чем иные могли надеяться, и это при том, что увеличение досягаемости авианосных ударных групп сейчас — абсолютный приоритет для ВМС США".

Бывший о будущем

Что касается NGAD, то, как считает экс-министр ВВС США Фрэнк Кендалл, занимавший эту должность при президенте США Джо Байдене, решение, принятое администрацией Трампа относительно дальнейшей судьбы этой программы, в том числе заключенный с Boeing контракт, — необдуманное и вызывает серьезные вопросы, которые Конгрессу следовало бы задать Белому дому.

В колонке для Defense News он заявил, что данное решение, безусловно, влечет за собой большую ответственность — ту самую, которая могла лечь на его собственные плечи. "Но я решил отложить это решение до следующих президентских выборов. Почему? На первый взгляд, задача по обеспечению ВВС США самым продвинутым во всех смыслах пилотируемым самолетом в мире не кажется такой уж сложной", — написал экс-министр в своей статье.

Однако, по утверждению Кендалла, Конгрессу следовало бы быть более дальновидным и обратить внимание не только на наиболее очевидные моменты, связанные с этой инициативой.

"[Конгрессу нужно] задать администрации Трампа несколько непростых вопросов. Действительно ли это самолет, соответствующий нашей оборонной стратегии? Сможем ли мы его себе позволить? Стоит ли ради него рушить и заново расставлять все приоритеты? — вопрошает экс-чиновник. — Я отложил принятие решения по NGAD, пока был министром ВВС, потому что у меня не было ответов на эти вопросы. И неясно, есть ли они сейчас у администрации Трампа".

Кендалл отметил, что стоял у истоков программы NGAD, запущенной в 2015 году, когда он занимал должность помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению. Именно тогда был дан старт так называемой инициативе по инновациям в аэрокосмической отрасли AII (Aerospace Innovation Initiative).

Последняя предполагала, в частности, строительство экспериментальных образцов самолета для отработки с их помощью технологий для истребителя, который в перспективе придет на смену F-35. "Эта программа успешно дала нам технологии, сегодня составляющие базу для тех прототипов, которые боролись за право называться F-47", — подчеркнул бывший чиновник.

Однако к 2021 году, когда он вступил в должность министра ВВС США, концепция будущего истребителя несколько изменилась. NGAD позиционировался уже преемником не F-35, а F-22 — более дорогого и специфического по своим характеристикам самолета, который должен обладать способностью проникать глубоко в тыл противника и противодействовать самым современным средствам ПВО.

Смена концепции привела к значительному увеличению и самой стоимости программы. По словам Кендалла, это были уже "десятки миллиардов [долларов] на разработку и сотни миллионов [долларов] за каждый самолет серийного образца".

"Подобные затраты означают, что потенциальный парк этих самолетов будет ограничен малым их количеством, — пояснил экс-министр. — У нас и сейчас F-22 менее 200 единиц. Эти истребители на вес золота, и мы ни в коем случае не можем позволить себе большие потери среди них".

Кендалл задается вопросом: учитывая первоочередное назначение истребителя NGAD, не значит ли это, что желание текущего руководства США как можно скорее получить такие самолеты связано с разрабатываемым им планом нападения на ядерные державы — Китай или Россию?

"Если стратегия администрации Трампа в первую очередь оборонительная и нацелена на обеспечение национальной безопасности, то не разумнее ли сосредоточиться на разработке более дешевого истребителя на основе, скажем, F-35, который предназначен прежде всего для защиты от воздушных угроз? — озадачился бывший министр ВВС США. — Решение по закупке F-47 должно быть единственно верным и приниматься с оглядкой на будущее. Ведь это единственный новый пилотируемый истребитель, который, скорее всего, будет создаваться для ВВС и существовать с ними бок о бок в течение долгого времени".

Незадолго до окончания своих полномочий в кресле министра Кендалл написал доклад для Конгресса о том, каким он видит американские ВВС в 2050-х годах. С его точки зрения, будущая военная авиация в основной своей массе должна стать беспилотной с крайне небольшим числом пилотируемых истребителей, предназначенных прежде всего для управления этими воздушными дронами.

"Да, F-47 будет способен управлять беспилотными летательными аппаратами, — допустил чиновник. — Но он не предназначен конкретно для этой задачи. Конгрессу необходимо убедиться в том, что у администрации Трампа есть понимание того, как соотносятся между собой оборонная стратегия Трампа, F-47 и будущее ВВС в целом".

Как заметил Кендалл, вопрос, впишется ли новый истребитель в оборонный бюджет на 2026 финансовый год и плановый период нескольких последующих лет, остается открытым.

Он напомнил, что черновой вариант бюджетного запроса ВВС на 2026 финансовый год и последующую пятилетку уже составлялся в прошлом году. Там указывалось, что при любых обстоятельствах позволить себе NGAD американская военная авиация не сможет. "Конгрессу необходимо узнать [у текущей президентской администрации], что конкретно изменилось с тех пор", — констатировал экс-министр.

По его словам, в течение пяти следующих лет программа F-47 потребует десятков миллиардов долларов дополнительных финансовых вложений. С учетом всех других насущных потребностей ВВС США, в том числе по модернизации компонентов ядерной триады, непонятно, сможет ли нынешняя — или следующая — американская администрация продолжать реализацию этой инициативы.

"Конгресс должен потребовать от администрации Трампа представить анализ доступности [этой программы] с экономической точки зрения, который она должна была подготовить перед тем, как заключить [по ней] контракт", — вновь обратил внимание Кендалл. Кроме того, по его замечанию, законодателям следует узнать, как вписывается в планы текущей администрации Белого дома достижение всех остальных стратегических приоритетов ВВС, финансирование на которые не выделено.

В их числе приобретение средств космического слежения и противодействия им, которых в распоряжении Китая, например, имеется уже достаточное количество. Как указал Кендалл, имея их, Пекин сможет атаковать абсолютно любой американский военный объект в Тихом океане, и F-47 при этом не успеют даже подняться в воздух.

Орлы Поднебесной

Несмотря на заключенный контракт и, как выразились до этого представители штаба ВВС США, годы испытательных полетов, будущий американский F-47, более чем наполовину покрытый дымкой, общественность видела пока лишь на компьютерных эскизах. Китайские же истребители шестого поколения, впервые замеченные в конце декабря прошлого года, по замечанию портала Aviacionline, с каждым месяцем демонстрируются публике в действии все чаще и чаще.

Согласно изданию, в начале апреля полеты так называемых J-36 авиастроителя Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) и J-50 корпорации Shenyang Aircraft Corporation (SAC) особенно участились. В Сети тем временем появляются новые фотографии и видео этих изделий. Анализируя их, эксперты с каждым разом узнают о них все больше нового, что компенсирует недостаток официальной информации об этих самолетах.

В частности, специалисты все больше убеждаются в том, что J-36 и J-50 отнюдь не конкуренты, разрабатываемые двумя фирмами на конкурсной основе в рамках одного госзаказа. В том же Aviacionline, например, считают, что эти самолеты — воплощение "двух совершенно разных философий". Задуманы они для работы в тандеме, дополняя друг друга, чтобы в будущем покрыть самый широкий спектр задач, выполняемых ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

При этом, как отметило издание, наиболее крупный из этой боевой двойки трехдвигательный J-36, вероятнее всего, является проектом более амбициозным, чем его меньший собрат J-50.

Недавние кадры, распространившиеся в китайских социальных сетях, запечатлели J-36 пролетающим над шоссе с заходом на посадку на заводском аэродроме CAIG в провинции Сычуань. На этих снимках эксперты рассмотрели не замеченный ранее двухцветный камуфлированный окрас самолета, а также то, что третий воздухозаборник, расположенный сверху на фюзеляже истребителя, — безотводного типа. Последние, обладая рядом преимуществ, стали активно внедряться в конструкцию истребителей начиная с пятого поколения.

Еще одна отличительная особенность J-36 — экипаж из двух летчиков, чьи кресла располагаются не друг за другом, а бок о бок — по аналогии с российским Су-34. Это позволяет предположить, что самолет — бомбардировщик, причем большой дальности полета, предназначенный для нанесения ударов стратегическим оружием глубоко в тылу условного противника.

Ранее профильные издания уже отмечали наличие у J-36 трех внутрифюзеляжных отсеков для вооружений: одного большого, расположенного по центру, и двух меньшего размера сбоку от основного. Последний, как считается, способен вместить ракеты класса "воздух — воздух" большой дальности PL-17 или даже гиперзвуковое оружие (к примеру, ракеты KD-21 — аналог российского "Кинжала").

Расположение датчиков также дает некоторые подсказки насчет технологий, заложенных в этот самолет. Так, на недавних фото в носовой части можно было заметить две предполагаемые боковые антенны, дополняющие основную бортовую радиолокационную станцию переднего обзора — решение, примененное, в частности, в российском самолете пятого поколения Су-57. Рядом с ними расположены ниши для оптико-электронных и инфракрасных (ОИ/ИК) модулей целеуказания или, по некоторым предположениям, лазерного оружия.

Все это, как считают в Aviacionline, указывает на то, что J-36 предназначен для завоевания превосходства непосредственно в воздушном пространстве противника, причем далеко за линией боевого соприкосновения. Эксперты издания полагают, что он способен выводить из строя важные объекты военной инфраструктуры противника, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, стратегической и тактической транспортной авиации, надводные корабли, командные центры и пункты снабжения.

В свою очередь J-50, как выразились в Aviacionline, отвечает совершенно иной логике. Этот двухдвигательный самолет более компактный, с крылом треугольной формы и адаптивными, направленными вниз законцовками, которые могут изменять угол отклонения от основной плоскости.

Последняя особенность — наиболее отличительная для J-50, свидетельствующая о наличии у этого самолета совершенно новой системы управления полетом. Как указало издание, такие необычные аэродинамические поверхности позволят оптимизировать управление истребителем в различных режимах полета, не увеличивая его заметности.

Эта особенность, как подчеркнул портал, наряду с использованием сопел с управлением вектором тяги позиционирует J-50 как летательный аппарат, который в перспективе будет обладать высокой маневренностью даже на сверхзвуковых скоростях. Все вышеперечисленное позволяет охарактеризовать этот самолет как средний или тяжелый многоцелевой истребитель для завоевания превосходства в воздухе и ударов по целям в тылу противника.

По последним оценкам информационно-аналитической группы Janes, длина J-50 составляет примерно 21 м против 23 м у J-36. Как указало издание в своей инфографике, J-50 обладает двумя боковыми воздухозаборниками V-образной формы и потенциальным местом установки ОИ/ИК-системы целеуказания под носовой частью.

Константин Алыш