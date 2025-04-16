В "Рособоронэкспорте" назвали преимущества БМД-4М для зарубежных заказчиков

Конструкция обеспечивает возможность авиаперевозки и парашютного десантирования с военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э)

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ключевые преимущества экспортного варианта боевой машины десанта БМД-4М - мощный комплекс вооружения и высокая мобильность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"В рамках данного экспортного предложения мы предлагаем партнерам боевую машину десанта БМД-4М, которая проверена в реальных боевых условиях и полностью соответствует актуальным и перспективным вызовам времени. Ключевые преимущества — мощный комплекс вооружения и высокая мобильность", - подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что конструкция БМД-4М обеспечивает возможность авиаперевозки и парашютного десантирования с военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э). Российский самолет способен перевозить до трех БМД-4М и обеспечивать их десантирование с использованием парашютных бесплатформенных систем.