Войти
Lenta.ru

В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ

230
0
0
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters.

SCMP: Несколько китайских ученых из сферы ИИ внезапно скончались

В Китае обратили внимание на внезапную смерть нескольких специалистов, занимавшихся изучением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты издания заметили, что ученые погибали от внезапных болезней или несчастных случаев. Так, 45-летний сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь умер в 2022 году. 38-летний исследователь Фэн Янхэ, занимающийся ИИ, скончался в 2023-м. Также в 2023 году не стало Тана Сяоу — 55-летнего эксперта по искусственному интеллекту, профессора Китайского университета в Гонконге и основателя IT-гиганта SenseTime.

Опрошенные SCMP эксперты заметили, что растущее число смертей вызывает обеспокоенность. Они подчеркнули, что произошедшее может быть результатом давления на индустрию на фоне продолжающейся технологической войны между Китаем и США.

Специалист в области высоких технологий Лю Шаошань заявил, что исследователи ИИ могут иметь очень хороший доход и занимать высокое положение в обществе, однако они также находятся под сильным давлением. «Отрасль развивается слишком быстро, а конкуренция очень жесткая», — отметил Шаошань.

Также Лю Шаошань признал, что занимающиеся ИИ специалисты находятся под моральным давлением, потому что людей пугает «неизвестный потенциал огромных изменений в обществе».

Ранее международная группа ученых разработала алгоритм, способный предсказывать риск внезапной остановки сердца за 14 дней до приступа. Созданная ИИ-модель имитирует работу человеческого мозга и способна находить слабые электрические сигналы, которые предшествуют опасной аритмии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:41
  • 8413
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше
  • 15.04 14:08
  • 1
"Proкосмос" назвал еду в тюбиках самой популярной "космической" продукцией
  • 15.04 10:54
  • 1
Боевые лазеры в космосе – таков ответ Америки на российский гиперзвук (Bloomberg, США)
  • 15.04 02:15
  • 0
Ответ на ""Боевой утенок": главные особенности бомбардировщика Су-34"
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия