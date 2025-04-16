"За Курск придется рассчитаться". Как Россия ответит на массовый налет беспилотников ВСУ

Полковник Ходаренок спрогнозировал ответ России на атаку ВСУ на Курск

В ночь на 15 апреля Курск подвергся удару украинских беспилотников. Как будут развиваться события дальше, чем Россия ответит на эту атаку и чего ждать от ВСУ на майские праздники - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По самым предварительным данным, в Курске погибла 85-летняя женщина, девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. В областном центре повреждены 24 многоэтажных и несколько частных домов. По сведениям Минобороны, в ударе по Курской области принимали участие более 100 беспилотников. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Этот налет стал первой массированной атакой ВСУ на Курск за восемь месяцев, которая привела к таким последствиям.

Вполне возможно, что накануне и в период майских праздников противник существенно увеличит интенсивность ударов беспилотниками по военным, инфраструктурным и сугубо гражданским объектам. БПЛА в Вооруженных силах Украины сейчас заменяют авиацию, артиллерию и ракетные войска.

Следует к тому же отметить, что атаки украинских дронов на самые разнообразные объекты на территории европейской части России, да тем более еще в глубине страны, на рубежах, отстоящих от переднего края на тысячи километров, неизбежно вызывают весьма негативную реакцию населения нашей страны.

Как ранее писала «Газета.Ru», сам по себе беспилотник - весьма простое устройство. Собирать подобные дроны сотнями и тысячами на мощностях какого-либо комбайнового завода на Украине - вполне решаемая задача. Все необходимые компетенции у украинского ОПК для этого есть. Кроме того, беспилотники могут поставляться Киеву уже готовыми, в виде комплектов для последующей сборки или выпускаться по лицензиям иностранных фирм-производителей.

Критически важные элементы любого БПЛА - двигатель и система наведения. Однако получить сотни двигателей от западной фирмы (типа той же австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) для Украины не станет большой проблемой. ВСУ уже получают тысячи беспилотников, и масштабы их передачи войскам от промышленности только нарастают.

Выявить же средствами разведки места производства и сборки БПЛА на Украине достаточно сложно. Во-первых, в этот процесс вовлечены сотни предприятий. Во-вторых, сборка беспилотников максимально рассредоточена, а сами места производства тщательно скрыты.

Тем не менее, за налет на Курск политикам и военным в Киеве придется рассчитаться. И не приходится сомневаться, что удары российских крылатых ракет, БПЛА и оперативно-тактических ракетных комплексов по своей мощи и результативности во много раз превзойдут налет ВСУ на Курск.

Можно только предположить, что при планировании подобных ударов российское командование будет стремиться избегать повторов и шаблонов, а действовать максимально изобретательно и творчески.

Не приходится сомневаться, что в самое ближайшее время мы станем свидетелями воплощения этих замыслов.

Помимо всего прочего, силы и средства противовоздушной обороны ВКС России и Войсковой ПВО на время майских праздников перейдут на усиленный режим работы, а количество дежурных подразделений резко вырастет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок