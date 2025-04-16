Bloomberg: в рамках торговой войны США и КНР терпящий убытки Boeing лишится китайского рынка

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Мощная торговая война, которую президент США более всего развязал с Китаем, уже сильно аукается американским компаниям. Пекин не стал отмалчиваться и в ответ на 145% дополнительной пошлины США на импорт товаров из своей страны ввел 125% в отношении американской продукции, ввозимой в КНР.

Но и это еще не все. От общих пошлин в КНР перешли к точечной, но весьма болезненной для США, работе. В частности, Пекин запретил китайским авиакомпаниям закупать как готовые самолеты, так и любую продукцию у американского аэрокосмического концерна Boeing. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg.

КНР еще может принять часть из десяти Boeing 737 Max, которые должны поступить в китайские авиапарки. Китайским авиакомпаниям должны поставить около десяти самолетов Boeing 737 Max, в том числе по два для China Southern, Air China и Xiamen Airlines, следует из данных компании Aviation Flights Group. Но и эта сделка под большим вопросом, хотя она и была заключена до 12 апреля, когда начали действовать ответные пошлины КНР.

Как отметили собеседники агентства, пошлины сами по себе более чем вдвое увеличили бы стоимость самолетов и деталей американского производства, поэтому китайским авиакомпаниям «нецелесообразно принимать Boeing». Правительство КНР рассматривает способы поддержки отечественных авиакомпаний, которые берут самолеты Boeing в лизинг и сталкиваются с повышением расходов.

Могут, в принципе, за опытом к России обратиться, для нашей страны это уже пройденный этап.

Ранее Boeing предупредил, что эскалация американо-китайской торговой войны может нанести ущерб цепочкам поставок, которые только недавно начали восстанавливаться после пандемии. Американский автогигант и так испытывает уже давно серьезные проблемы, связанные с качеством своей гражданской и военной продукции, что приводит к миллиардным убыткам. Потеря китайского рынка точно не оздоровит Boeing, который, к тому же, многое для производства своей продукции закупал именно в Китае.

Под угрозой в том числе своевременная разработка и принятие на вооружение ВВС США истребителя шестого поколения F-47, о котором совсем недавно так восторженно отзывался Трамп. Неожиданно для многих, контракт с Пентагоном на создание и выпуск этих самолетов у Lockheed Martin выиграл именно Boeing. Судьба проекта по производству новейших американских истребителей зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения.

Для КНР новые пошлины США складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125 процентов.