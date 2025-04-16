Индонезия может присоединиться к турецкому проекту истребителя KAAN

ЦАМТО, 15 апреля. В ходе официального визита в Анкару 10 апреля президент Индонезии Прабово Субианто выразил заинтересованность в присоединении к турецкой программе разработки истребителя нового поколения KAAN.

Как сообщает агентство ANTARAnews, данное заявление было сделано на фоне растущих стратегических связей между Индонезией и Турцией, что подчеркивает укрепление оборонного партнерства, особенно в аэрокосмическом и военно-морском секторах. Джакарта испытывает потребность в большей стратегической автономии на фоне региональной нестабильности и стремится диверсифицировать оборонное партнерство.

На совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Субианто заявил, что "Индонезия хочет участвовать в разработке истребителя пятого поколения KAAN, а также в разработке подводных лодок совместно с турецкой промышленностью".

В свою очередь, в интервью Breaking Defense генеральный директор Turkish Aerospace Мехмет Демироглу отметил, что на данный момент несколько стран выразили заинтересованность в присоединении к программе KAAN, подчеркнув, что такие решения предполагают сложные переговоры на высоком уровне, которые требуют времени. Интерес со стороны Индонезии, наряду с предыдущими сигналами от Объединенных Арабских Эмиратов и совсем недавно от Саудовской Аравии, которая, как сообщалось, рассматривала возможность приобретения более 100 турецких самолетов, подчеркивает растущий интерес к проекту.

KAAN совершил первый полет в феврале 2024 года, достигнув высоты 8000 футов на скорости 230 узлов. Второй успешный испытательный полет состоялся в мае 2024 года. Ожидается, что испытания еще нескольких прототипов начнутся в конце 2025 или начале 2026 года. По словам М.Демироглу, программа испытаний будет ускорена, чтобы поставить первый самолет ВВС Турции в 2028-2029 гг. Он также подтвердил, что на борт KAAN будут постепенно интегрировать технологии шестого поколения, чтобы сохранить конкурентоспособность турецкого истребителя на длительную перспективу.