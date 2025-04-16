Танки со штатными комплексами РЭБ выдерживают массовые атаки БПЛА

Как сообщили в концерне "Уралвагонзавод", "известны случаи более двух десятков атак на танк, выполняющий боевую задачу, без критических повреждений машины"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Известны случаи, когда российские танки, оснащенные штатными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оставались без критических повреждений после массовых атак украинских дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).

"Бронетанковая техника производства концерна УВЗ оснащается штатными комплексами РЭБ, которые повышают эффективность защиты от ударных БПЛА противника. Установка аппаратуры радиоэлектронного противодействия подавляет каналы управления FPV-дронов и дронов-бомбардировщиков, лишая оператора возможности управления беспилотником. Индивидуальный комплект РЭБ и защитные конструкции позволяют обеспечивать защиту танков от БПЛА. Известны случаи более двух десятков атак на танк, выполняющий боевую задачу, без критических повреждений машины", - говорится в сообщении.

День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в России 15 апреля. "Со времени первой операции по противодействию радиосвязи противника прошел 101 год, но именно сейчас средства РЭБ обрели наиважнейшее значение. Поздравляем всех представителей это чрезвычайно важной и нужной профессии - специалистов и разработчиков РЭБ! Новых успехов в создании защитного зонтика над войсками и техникой", - заявили в УВЗ.