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Китай и Россия сотрудничают в развитии Суэцкого канала XXI-го века

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Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости Вера Костамо

Британская разведка назвала развиваемый Россией и Китаем арктический маршрут Суэцким каналом XXI-го века, пишет Tencent. Страны НАТО с тревогой наблюдают за разрушением их "глобальной стратегии". Однако если они осмелятся развязать конфликт, то им следует "заранее готовить себе гробы", предупреждают читатели.

Блог Tencent: "Небесный Воинский Храм" (云霄武堂)

Как сообщила 4 апреля газета Financial Times, британская разведка назвала развиваемый Россией и Китаем арктический маршрут Суэцким каналом XXI-го века. Отмечается, что в будущем он станет критически важным, и это может привести к конфликту.

Стратегическая ценность Арктического региона растет на фоне ускорения глобального потепления. Арктика, которая долгое время была покрыта льдами, сейчас тает. И это изменение подобно ключу, открывающему новые возможности для использования водных путей.

Северо-Восточный проход (Северный морской путь) и Северо-Западный проход в перспективе значительно изменят структуру мирового судоходства. Традиционные международные торговые пути, к примеру через Суэцкий канал, имеют длительные маршруты и уязвимы перед геополитическими конфликтами, пиратством и другими факторами. Водный путь через Арктику может значительно сократить время и транспортные расходы, что не только повысит эффективность грузоперевозок, но и безопасность торговли.

Богатый ресурсами арктический регион и его огромный экономический потенциал вызывает слюноотделение у западных стран и США. Россия же имеет протяженную арктическую береговую линию и традиционное влияние в регионе, активно укрепляет свое присутствие и предпринимает меры для защиты своего суверенитета и интересов.

В контексте все более заметного стратегического значения Арктического региона китайско-российское сотрудничество имеет важное значение и охватывает такие важные аспекты, как экономика, энергетика и геополитика. Сотрудничество между Китаем и Россией в развитии морских путей может обеспечить взаимную выгоду, способствовать развитию двусторонней торговли, а также торговли с Европой, США и другими регионами. Это будет в том числе способствовать модернизации промышленности и придаст новый импульс экономическому развитию КНР и РФ.

С геополитической точки зрения, тесное арктическое сотрудничество может ослабить стратегическое сдерживание со стороны западных стран. Китай и Россия могут укрепить мир и стабильность в Арктике и способствовать ее устойчивому развитию. Однако США и страны Запада с тревогой наблюдают за усилением российско-китайского взаимодействия, полагая, что это может спровоцировать конфликт в регионе. Активное взаимодействие между двумя странами в Арктике угрожает модели однополярного мира, которую пытались построить Штаты и Запад. Российско-китайское сотрудничество заставило США почувствовать, что их глобальная стратегия поставлена под угрозу. Они опасаются, что Китай и Россия возьмут на себя ведущую роль в совместном освоении региона, монополизируют арктические ресурсы и водные пути. В попытках сдержать российско-китайское сотрудничество Вашингтон также пытается популяризировать "угрозу милитаризации" Арктики.

Однако Китай всегда выступал за мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. А США и западные страны могут отказаться от стереотипного мышления и работать сообща над развитием Арктического региона.

Комментарии читателей

Старый Чжэн

Трамп уже готовится к будущим спорам по поводу арктического маршрута, пытаясь аннексировать Гренландию.

Чжоу Синьчи 1949

Если Запад завидует и выступает против, это значит, что Китай поступает правильно.

Юй Лаоци

Китай и Россия не боятся никаких угроз в своем сотрудничестве.

Святые из другого мира

К какому конфликту? Они не смогут победить русских в одиночку и хотят втянуть Китай. Тогда НАТО следует заранее готовить себе гробы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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