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РИА Новости

Новый ледокол "Якутия" вышел в первый рейс

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Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия"
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия".
Источник изображения: © РИА Новости

Атомный ледокол "Якутия" отправился из Мурманска в первый рейс

МУРМАНСК, 15 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который пришел в порт приписки Мурманск в минувшие выходные, во вторник отправился в первый рейс в Енисейский район Карского моря, сообщили во ФГУП "Атомфлот".

"Пятнадцатого апреля третий серийный универсальный атомный ледокол "Якутия" вышел в первый рабочий рейс. Судно следует в направлении Енисейского района Карского моря", - говорится в сообщении.

Судно вышло из Санкт-Петербурга и прошло по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартовалось в порту в Кольском заливе. Срок эксплуатации нового ледокола оценивается в четыре десятилетия.

"Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".

Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ.

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит
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