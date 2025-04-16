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Названы преимущества БМД-4М перед БМП-3

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

«Высокоточка»: БМД-4М превосходит БМП-3 по маневренности

Боевая машина десанта БМД-4М легче боевой машины пехоты БМП-3, поэтому она превосходит ее по маневренности. Преимущества десантной машины перед БМП назвали в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС.

«Учитывая высокую маневренность — БМД-4М легче, чем БМП-3, — они выполняют как раз штурмовые и диверсионные операции, где необходимо быстро доставить личный состав и начать работать», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что БМД-4М особенно эффективно действует в районах с черноземом, где колесная техника не может проехать. Представитель холдинга подчеркнул, что десантная машина с легкостью преодолевает подобные участки.

Базовая версия БМД-4М весит 14 тонн. Гусеничная машина получила двигатель мощностью 500 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 70 километров в час по шоссе.

В марте в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что все российские БМП, бронетранспортеры БТР-МДМ и БМД-4М штатно оснащают дополнительной защитой и комплексом «Накидка», который снижает заметность машин.

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Продукция
БМД-4
БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Высокоточные комплексы
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