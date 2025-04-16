AERO Vodochody близка к поставке Венгрии первых самолетов L-39 "Скайфокс"

ЦАМТО, 15 апреля. Судя по опубликованным чешской компанией AERO Vodochody фотографиям, сборка первых самолетов L-39 "Скайфокс" (ранее L-39NG) для ВВС Венгрии находится на завершающей стадии и вскоре они могут быть поставлены заказчику.

Предприятие компании 8 апреля посетили министр обороны Чехии Яна Чернохова и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Словацкому министру были представлены два УБС, а также раскрыты их возможности. Президент AERO Vodochody Виктор Сотона заявил о готовности предложить ВВС Словакии долгосрочное сотрудничество, обмен информацией и ноу-хау в области подготовки личного состава, поддержку ввода самолетов в эксплуатацию и последующего обслуживания, возможность продажи через рамочное межправительственное соглашение и промышленное сотрудничество, в частности, включающее участие в проекте словацкой компании Letecke opravovne Trencнn.

При этом венгерские СМИ обратили внимание на тот факт, что на демонстрировавшихся министрам самолетах чешский флаг накрывал эмблему венгерских ВВС, а сами самолеты были окрашены в стандартные национальные цвета.

В настоящее время венгерские пилоты уже проходят летную подготовку на "Скайфокс" на базе компании-производителя. Предварительная подготовка продолжается и в 101-й авиационной бригаде Вооруженных сил Венгрии.

По заявлению AERO Vodochody, первые самолеты L-39 "Скайфокс" вскоре будут поставлены ВВС Венгрии, а с прошлого года они уже эксплуатируются ВВС Вьетнама, которые стали их первым заказчиком.

Как сообщал ЦАМТО, о заключении контракта на поставку Венгрии 12 новых L-39NG компания AERO Vodochody Aerospace сообщила 21 апреля 2022 года. Детали продажи, включая стоимость, не раскрывались. Сообщалось, что поставки самолетов начнутся в 2024 году. Предполагается, что венгерские ВВС должны получить восемь учебно-тренировочных самолетов и четыре адаптированных для ведения разведки и авиационной поддержки легких боевых самолета с подфюзеляжной электронно-оптической системой.

Aero Vodochody позиционирует L-39 "Скайфокс" в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". Он отличается более легким планером, более мощным и эффективным двигателем FJ44-4M с системой управления FADEC компании Williams International, крыльями со встроенными топливными баками, кабиной с современной авионикой, адаптированной для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. Самолет способен развивать максимальную скорость 907 км/ч, продолжительность полета – 3 ч 45 мин., дальность полета с внутренними топливными баками – 1900 км. L-39 "Скайфокс" использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

Максимальная взлетная масса L-39 "Скайфокс" составляет 5600 кг. Самолет оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у базовой версии L-39) и может нести до 1350 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер". Две дополнительные точки подвески размещены на законцовках крыльев.