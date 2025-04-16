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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" планирует активизировать ВТС с Ираком

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" рассчитывает на активизацию военно-технического сотрудничества с Ираком, покажет оборонную продукцию на выставке в Багдаде, сообщила компания.

Пресс-служба "Рособоронэкспорта" сообщила, что компания впервые организует экспозицию российской продукции военного назначения на международной выставке по безопасности, оборонной и военной промышленности IQDEX 2025, которая пройдет в Багдаде с 19 по 22 апреля.

"Сегодня "Рособоронэкспорт" рассчитывает на активизацию военно-технического сотрудничества с Ираком. В ходе IQDEX 2025 предложим вооруженным силам и другим силовым ведомствам страны новую российскую продукцию, прошедшую проверку в реальных боевых условиях и модернизированную по ее результатам", - сказал глава компании Александр Михеев, чьи слова приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Ирак - один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" на Ближнем Востоке. Здесь хорошо знают и ценят российскую военную технику. Вооруженные силы страны эксплуатируют в том числе танки Т-90 и Т-72, БМП-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, вертолеты Ми-35 и Ми-28, самолеты "Сухого", стрелковое оружие. Это вооружение помогло Ираку отстоять суверенитет страны в противостоянии многочисленным террористическим группировкам", - сообщил Михеев.

Он заявил, что всю представленную на IQDEX-2025 продукцию "Рособоронэкспорт" готов поставлять партнерам России, а также собирается обсудить совместное и лицензионное производство, совместные разработки новых образцов на территории заказчика.

"Эти вопросы будут обсуждаться в рамках деловой программы выставки с представителями министерства обороны, министерства внутренних дел и других силовых структур, обеспечивающих безопасность и суверенитет Ирака", - сообщил "Рособоронэкспорт".

Согласно сообщению, компания покажет в Багдаде противотанковые ракетные комплексы, разведывательные беспилотники, барражирующие боеприпасы, стрелковое оружие для армии и спецподразделений, средства безопасности.

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