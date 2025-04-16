Кувейт намерен модернизировать ракеты ЗРК "Пэтриот" – DSCA

ЦАМТО, 15 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Кувейту в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования для модернизации и повторной сертификации ракет "Пэтриот" и соответствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 400 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 3 апреля.

Правительство Кувейта обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования и предоставления услуг, необходимых для модернизации и повторной сертификации ракет "Пэтриот" PAC-2 GEM (Guidance Enhancement Missiles) и повторной сертификации ракет "Пэтриот" GEM-T (Guidance Enhancement Missiles-Tactical).

Запрос также включает техническое обслуживание; специальный инструмент, вспомогательное и испытательное оборудование; запасные части; комплекты для модификации; типовой инструмент; оборудование и приспособления для мастерских; оборудование для обработки материалов; поддержку испытаний; испытания на надежность и оценку запасов; поддержку ремонта и возвращения; запасные части; обучение; сменные материалы; поддержку со стороны представителей по обслуживанию в условиях эксплуатации, техников, механиков и другого вспомогательного персонала; другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит обороноспособность союзника вне НАТО на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что продажа улучшит возможности Кувейта по противодействию существующим и перспективным угрозам, обеспечив более высокий уровень боеготовности, реализуя при этом планы модернизации и подготовки. При этом ВС Кувейта не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана RTX Corporation. В случае заключения компенсационного соглашения, его условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.