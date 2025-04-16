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ТАСС

Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине

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Директор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Глава СВР отметил, что речь идет о безъядерном нейтральном статусе Украины, отмене дискриминационных законов и признании суверенитета нынешних границ России

МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Мирное решение на Украине подразумевает ее безъядерный нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам главы СВР, урегулирование касается и "безусловно, признания и суверенитета и территориальных границ Российской Федерации - нынешних территориальных границ". 

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Россия
Украина
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Нарышкин Сергей
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