Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР

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В зоне боевых действий под Часовым Яром (ДНР) успешно испытана новая система сверхдальнего управления беспилотниками. Оператор из Москвы с помощью комплекса «Орбита» осуществил успешное боевое применение FPV-дрона «Овод» на расстоянии около тысячи километров от цели.

Новая разработка Центра беспилотных систем и технологий включает интеллектуальную систему связи и нейросетевой алгоритм сопровождения целей. Сообщается, что во время тестового вылета дрон преодолел 11 километров от точки запуска до цели, которую успешно поразил.

Основатель бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец», бойцы которой под руководством создателя «Овода» Андрея Иванова подготовили дрон к боевому вылету на территории ДНР, находился рядом с оператором в здании Москва-Сити. В ходе беседы с корреспондентом агентства РИА Новости он подтвердил успешное выполнение поставленной задачи, оценив операцию на «четыре с плюсом» из пяти.

В свою очередь, руководитель проекта «Орбита» Андрей Безруков подчеркнул историческое значение события – впервые в мире осуществлено боевое применение дрона с таким расстоянием между оператором и зоной поражения. С его слов, технология позволяет развертывать группы профессиональных операторов в глубине страны, исключая их прямой контакт с линией фронта и, как следствие, снижая психологическую нагрузку на данных специалистов, которые смогут полностью сосредоточиться на выполняемой задаче.