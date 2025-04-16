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Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Разработчик Безруков: Система управления дронами «Орбита» повлияет на ход СВО

Новая система сверхдальнего управления FPV-дронами «Орбита» может повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил председатель правления компании «Центр беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков.

Представитель компании-разработчика системы назвал «Орбиту» способной значительно повлиять на ход СВО. «Мелкую серию первую поставим нашим подразделениям, в первую очередь ребятам из "Эспаньолы"», — отметил Безруков.

В материале говорится, что система «Орбита» наиболее широко интегрирована с дронами «Овод». Также она уже прошла успешное боевое применение в зоне спецоперации. Первыми непосредственными пользователями «Орбиты» стали бойцы добровольческой бригады «Эспаньола».

Ранее стало известно, что оператор российского FPV-дрона «Овод» впервые поразил объект Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в Москве. Поражение цели стало возможно благодаря новой системе управления «Орбита».

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Россия
Украина
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БПЛА
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