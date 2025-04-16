Lockheed Martin наращивает производство РСЗО M142 HIMARS

ЦАМТО, 15 апреля. Корпорация Lockheed Martin 11 апреля объявила об увеличении темпов производства реактивных систем залпового огня M142 HIMARS в ответ на растущий спрос в мире на их поставку.

Согласно опубликованному на странице компании в X заявлению, за последний год она произвела 96 ед. РСЗО HIMARS.

Наращивание производства позволило компании ускорить поставки по ранее заключенным контрактам и предложить привлекательные графики для новых соглашений. В последние годы интерес к закупке M142 HIMARS растет из-за обострившейся военно-политической обстановки.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2024 года Lockheed Martin заявила о намерении нарастить производство РСЗО HIMARS, стремясь удвоить свои производственные мощности на фоне обострения ситуации в мире. К тому времени компания уже увеличила производство HIMARS с 48 ед. в год до 60 ед. и намеревалась достигнуть объема производства в 96 ед. в год к концу 2024 года.

РСЗО HIMARS – легкая самоходная пусковая установка, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкой бронированной техники, складов и живой силы противника. Lockheed Martin поставила заказчикам более 500 РСЗО HIMARS.

В последнее время спрос на HIMARS у союзников США возрос в связи с продемонстрированной в ходе последних конфликтов эффективностью применения РСЗО. Только в течение 2024 года новые заказы разместили ВС США, Украины, Италии. Продолжаются переговоры с ВС Норвегии, Хорватии, Марокко, Болгарии, Польши и Канады.