Повсюду мины и дроны: опубликованы кадры трудностей современной «механизированной войны»

Источник изображения: topwar.ru

Многие эксперты сравнивают текущий конфликт на Украине с так называемой «окопной войной», которую можно было наблюдать в ходе Первой мировой. Причиной тому стало засилье дронов, которые часто попросту не позволяют вести активные наступательные действия.

Ярким тому примером является опубликованное в сети видео, на котором запечатлены все трудности современной «механизированной войны». Сообщается, что ролик снят 4-й ОСМБр ВС РФ в окрестностях посёлка Дружба к востоку от Торецка (Дзержинска).

На кадрах видно, как три «царь-мангала» с противоминными тралами вышеупомянутой бригады идут в атаку на противника. Вокруг машин наших бойцов уже вовсю кружат дроны, часть из которых пытаются атаковать защищённую технику.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Затем начинает активно работать артиллерия врага. В результате, из трёх российских танков, к сожалению, уйти из-под обстрела удается только одному.

Источник изображения: topwar.ru

При этом украинские боевики тут же попытались перейти в контратаку, направив на позиции бригады свой танк. Но боевая машина противника тут же попала на мину, а затем её добили наши дроны.

Источник изображения: topwar.ru

Самым эпичным оказался последний кадр, когда российский FPV-дрон забросил мину прямо в люк подбитого танка. После этого произошёл мощнейший взрыв боекомплекта.

Источник изображения: topwar.ru

Суть в том, что атаки обеих сторон были сорваны ещё на марше. Сегодня любая тяжёлая техника в зоне СВО практически сразу же обнаруживается беспилотниками и подвергается незамедлительной атаке или подрывается на минных полях.