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Премьер Канады заявил о планах по масштабному перевооружению армии

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 15 апреля. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах по приведению вооруженных сил страны в соответствие с современными стандартами после длительного периода зависимости от США в сфере обороны.

"Слишком долго наши вооруженные силы недополучали финансирование и чрезмерно зависели от США. При последнем правительстве консерваторов мы тратили на оборону менее 1% нашего ВВП... Мы не только приведем вооруженные силы Канады в соответствие с современными стандартами. Мы также создадим вооруженные силы, готовые бороться с угрозами, с которыми сталкивается Канада", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Карни в ходе пресс-конференции в провинции Квебек. Трансляцию вели канадские телеканалы.

Он отметил, что Канада будет также участвовать в перевооружении Европы и укреплении трансатлантической безопасности через участие в таких инициативах, как "коалиция желающих" по оказанию помощи Украине. Для достижения этих целей Оттава будет стимулировать развитие внутреннего оборонного производства, добавил он.

Как напоминает агентство, в марте М.Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах. Ранее он заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.

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