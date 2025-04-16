Global Times: Хайнань станет центром развития коммерческой космонавтики КНР

Для достижения этой цели будут развивать ключевые индустриальные зоны на территории международной космической базы города Вэньчан, пишет газета

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань будет играть ключевую роль в продвижении проектов коммерческой космонавтики КНР. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на правительственный документ.

Как уточняется, для достижения этой цели власти собираются развивать ключевые индустриальные зоны на территории международной космической базы города Вэньчан (северо-восток острова), где также располагаются стартовые площадки. Помимо запусков в этой части Хайнаня планируется наладить строительство спутников и производство ракет-носителей, а также обеспечить разработку спутниковых технологий.

С этой целью провинция привлечет ведущие компании в соответствующей отрасли, будет создавать масштабный аэрокосмический кластер, конкурирующий с передовыми международными площадками. Согласно документу, Китай намерен активно развивать на Хайнане инфраструктуру для коммерческих космических запусков, внедрять соответствующие инновации. В частности, будут обеспечены условия для восстановления и вторичного использования ракет.

Предполагается, что в обозримом будущем самая южная китайская провинция поможет осуществлению множества недорогих, безопасных и надежных коммерческих космических программ. В свою очередь правительство КНР сформулирует эффективные правила по их реализации.

Кроме того, власти Китая планируют внедрять на Хайнане экономическую модель, которая будет приспособлена под нужды новых форматов бизнеса, связанного с космическими проектами. В частности, речь идет о сфере культуры и туризма, деятельности музеев и научных центров, об экологии, селекции и фармацевтике.

Космическая площадка на Хайнане

Международный аэрокосмический городок в Вэньчане был создан в октябре 2019 года, примерно через три года после запуска в эксплуатацию находящегося поблизости космодрома. Географически этот объект, площадь которого составляет 42 кв. км, состоит из двух зон, расположенных друг от друга на расстоянии примерно 15 км. Одна из них прилегает к стартовым площадкам, другая представляет собой наукоград, где на основе высокотехнологичных компаний идет формирование передового научно-промышленного кластера.

Помимо коммерческой площадки в Вэньчане есть государственный космодром (построен в 2009 году) - это одна из пока еще четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-эй") - наиболее длинной (60,7 метра) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5. Последняя обладает максимальной массой (859-879 тонн) среди всех национальных аналогов.

С государственного космодрома провинции были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотные аппараты для исследования Луны "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". Кроме того, благодаря Вэньчану Китай вывел на орбиту множество спутников.