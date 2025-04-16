Скорость, защита, два ствола: настоящее и будущее боевой машины десанта БМД-4М

Российская БМД-4 — основная боевая машина для российских Воздушно-десантных войск. Машина стала незаменимой для диверсионных операций, в качестве мобильной артиллерии. ТАСС побеседовал с разработчиками БМД-4М о сдерживающем факторе этой машины на поле боя и перспективных доработках, которые она может получить на основе опыта СВО

Минобороны РФ регулярно рассказывает о применении БМД-4М для прикрытия штурмовых групп, уничтожения опорных пунктов противника, в том числе огнем с закрытых позиций. Как отмечают в холдинге "Высокоточные комплексы" (разработчик боевой машины, входит в госкорпорацию "Ростех"), это возможно благодаря мощному вооружению, аналогичному БМП-3.

Характеристики БМД-4М Согласно данным Минобороны РФ, гусеничная боевая машина десанта имеет боевую массу 14 т, ее экипаж составляет три человека, машина может перевозить пять десантников, способна плавать. Многотопливный дизельный двигатель V10 мощностью 500 л.с. разгоняет БМД-4М до 70 км/ч на шоссе и до 10 км/ч - на воде. Запас хода позволяет машине совершать марш-броски по шоссе на 500 км. БМД-4М вооружена сразу двумя пушками - калибра 100 мм, ведущей огонь как снарядами, так и управляемыми ракетами, и автоматической калибра 30 мм. У бронемашины имеется 7,62-мм пулемет.

"Учитывая высокую маневренность — БМД-4 легче, чем БМП-3, — они выполняют как раз штурмовые и диверсионные операции, где необходимо быстро доставить личный состав и начать работать", — объясняют в холдинге. Военные ценят неприхотливость и хороший комплекс вооружения, но в первую очередь — маневренность БМД. "Особенно [маневренность ценна] в тех районах, где в покрытии преобладает чернозем. Там колесная техника не проходит, а такая легкая машина, как эта БМД, с легкостью преодолевает подобные участки", — отмечает разработчик.

Возможность плавать — еще одно преимущество десантной машины, пусть и не самое очевидное. "Благодаря этой характеристике обеспечивается потенциальная угроза возможностью открыть где-либо фронт через водную преграду, — подчеркивает представитель холдинга. — И потенциальный противник обязан принимать во внимание эту возможность". Для противоборствующей стороны это означает необходимость снимать часть сил с других направлений, чтобы держать их где-то неподалеку на случай подобного прорыва десантников.

БМД-4М, как и остальная российская военная техника, оперативно улучшается на основе опыта боевых действий в зоне спецоперации. Как отмечают в холдинге, с учетом востребованности на фронте для нее разработан комплект дополнительной защиты. Машины с ним уже регулярно поставляются в адрес военного ведомства. Также их начали оснащать средствами радиоэлектронной борьбы, дополнительной защиты от FPV-дронов — к примеру, сверху устанавливается решетчатый экран, неофициально называемый "мангалом".

На сегодняшний день прорабатывается оснащение как боевых машин пехоты, так и боевых машин десанта системами защиты от беспилотников, в том числе с элементами активной защиты, — такая система способна прицельно уничтожать подлетающие к технике снаряды специальными боеприпасами. Угрозы обнаруживаются радиолокационной станцией. Как отмечает разработчик, подобные планы на сегодня сохраняются. "В нашей легкобронированной технике комплексов активной защиты пока нет. Это связано с рядом ограничений, но тем не менее мы работаем над созданием конкретно таких систем, которые можно было бы внедрить, — рассказали в "Высокоточных комплексах". — Нужны простые и эффективные системы, оптимальные по соотношению "цена — качество", которые способны работать против БПЛА". В холдинге указывают на наличие в контуре предприятий с соответствующими компетенциями.

Иностранный опыт изучается Во время спецоперации ряд российских предприятий получили в свое распоряжении трофейные образцы западной военной техники для изучения. "Конечно, мы внимательно смотрим трофейную продукцию. Видим ее слабые и сильные стороны. Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чем-то мы лучше, в чем-то они. Необходимо помнить: мы воюем с сильным противником, технически хорошо оснащенным. Фактически против нас сегодня действуют более 50 стран. В том числе ведущие западные державы", - сказал Сергей Чемезов, цитата которого приводится в Telegram-канале госкорпорации "Ростех". "Сейчас плотно изучаем трофейную технику. Она в том числе находится и на наших предприятиях, - сообщили в "Высокоточных комплексах". - У западной техники неплохое качество изготовления". Вместе с тем специалисты отмечают сходные конструкторские решения в иностранных машинах и добавляют, что за счет более доступных технологий в России удается обеспечить лучшую массовость выпуска продукции.

При этом на машинe не просто устанавливают какое-то дополнительное оборудование — в ходе СВО эволюционирует и сама конструкция БМД-4. "Вносятся изменения именно в "узкие" места. Какие бы испытания ни проводились в мирное время, все нюансы эксплуатации машины таким образом выявить невозможно, — рассказывает разработчик. — Например, на первых этапах в некоторых случаях и при определенных условиях случался сброс гусениц. Поэтому мы внедрили в конструкцию отбойный диск по аналогии с БМП-3". Кроме того, как добавляют в "Высокоточных комплексах", есть ряд отдельных элементов, защищенность которых также недавно повышена. "В настоящее время мы прорабатываем то, что уже внедрено для БМП-3: это автомат переключения передач и видеонаблюдение. На БМД-4 все это в ближайшее время появится", — отметили там.

В будущем БМД-4М может получить улучшенный комплекс вооружений. Речь идет о разработке новой 30-миллиметровой пушки. Рассматривается вопрос ее применения для борьбы с беспилотниками — их предполагается поражать снарядами с дистанционным подрывом. "Все зависит от прицела и его возможности отслеживать все углы возвышения. Грубо говоря, угла "прокачки" прицела будет хватать, чтобы нормально прицеливаться комплексу вооружения", — отмечает собеседник ТАСС. Помимо этого, могут быть усовершенствованы снаряды "главного калибра" — 100-миллиметровые боеприпасы также могут получить дистанционный подрыв.

Сегодня существует тенденция на унификацию боевой машины пехоты и боевой машины десанта, и в результате может появиться единая машина: БМП, которую можно десантировать. Дело в том, отмечают в "Высокоточных комплексах", что изначально боевая машина пехоты задумывалась как десантная машина — на счету БМП-2 есть 38 успешных десантирований. "Поэтому ничего здесь сверхъестественного нет. И — да: речь идет скорее о том, чтобы они слились в какую-то единую машину", — говорит представитель разработчика, отмечая, что произойти это может на горизонте ближайших 10 лет.

Экспортные перспективы БМД-4М

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готов предложить иностранным заказчикам содействие в организации и оснащении воздушно-десантных войск в составе их национальных вооруженных сил.

"В рамках данного экспортного предложения мы предлагаем партнерам боевую машину десанта БМД-4М, которая проверена в реальных боевых условиях и полностью соответствует актуальным и перспективным вызовам времени. Ключевые преимущества — мощный комплекс вооружения и высокая мобильность", — отмечает спецэкспортер.

Важно отметить, что конструкция БМД-4М обеспечивает возможность авиаперевозки и парашютного десантирования с новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э). Российский "транспортник", интерес к которому серьезно вырос после его мировой премьеры на Dubai Airshow 2023 и повторной демонстрации на World Defense Show 2024, способен перевозить до трех БМД-4М и обеспечивать их десантирование с использованием парашютных бесплатформенных систем.

Георгий Султанов, Виктор Бодров