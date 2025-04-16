Рейтинг стран по объему контрактов на импорт ВиВТ, заключенных в 2024 году и за период 2021-2024 гг.

ЦАМТО, 15 апреля. ЦАМТО представляет рейтинг двадцати крупнейших стран-покупателей вооружений по объему заключенных контрактов на поставку продукции военного назначения в 2024 году.

Места в рейтинге распределились следующим образом:

1. Польша – 15,625 млрд. долл. (12,80 %)

2. Румыния – 10,251 млрд. долл. (8,40 %)

3. Индия – 9,410 млрд. долл. (7,71 %)

4. Израиль – 8,2 млрд. долл. (6,72 %)

5. Нидерланды – 7,922 млрд. долл. (6,49 %)

6. Турция – 7 млрд. долл. (5,73 %)

7. Ирак – 5,189 млрд. долл. (4,25 %)

8. Южная Корея – 3,611 млрд. долл. (2,96 %)

9. Саудовская Аравия – 3,605 млрд. долл. (2,95 %)

10. Индонезия – 3,519 млрд. долл. (2,88 %)

11. Германия – 3,092 млрд. долл.

12. Сербия – 3,006 млрд. долл.

13. Япония – 2,854 млрд. долл.

14. Норвегия – 2,845 млрд. долл.

15. Египет – 2,4 млрд. долл.

16. Азербайджан – 2,220 млрд. долл.

17. США – 2,073 млрд. долл.

18. Австрия – 2,068 млрд. долл.

19. Греция – 1,950 млрд. долл.

20. Литва – 1,796 млрд. долл.

В представленном рейтинге учтены только коммерческие контракты, подписанные странами-импортерами в 2024 году на закупку вооружения и военной техники, в долларах США в текущих ценах.

В 2024 году объем контрактов, заключенных на импорт обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по ЦАМТО, 122,071 млрд. долл.

В расчетах используются только подтвержденные по состоянию на конец декабря 2024 г. данные.

Для сравнения: в 2021 году объем мировых идентифицированных (официально подтвержденных) контрактов, заключенных на импорт вооружений, составил 110,112 млрд. долл., в 2022 году – 125,954 млрд. долл., в 2023 году – 152,087 млрд. долл. (абсолютный рекорд за рассматриваемый период).

В целом за период 2021-2024 гг. объем мировых контрактов на импорт вооружений и военной техники (ВиВТ) составил 510,224 млрд. долл.

Рейтинг стран по итогам 2024 года и за период 2021-2024 гг. по объему заключенных контрактов на импорт вооружений

Первое место в ежегодном рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Польша – 15,625 млрд. долл. или 12,80% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

В целом за период 2021-2024 гг. Польша по объему заключенных контрактов на импорт ПВН также вышла на первое место.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Польшей контрактов на импорт ПВН составил 618,4 млн. долл. (0,56%), в 2022 году – 19,067 млрд. долл. (15,14%), в 2023 году – 32,951 млрд. долл. (21,67%). Результат за 2023 год является абсолютным рекордом для Польши.

В целом за последний 4-летний период Польша заключила контракты на импорт ПВН на сумму 68,261 млрд. долл. (13,38% мирового рынка) и вышла на первое место в мире, намного опередив других крупных покупателей вооружений. Это говорит о высочайшей степени милитаризации Польши.

По Польше, как и по другим странам в рейтинге, в расчет включены официально подписанные контрактные соглашения. Результаты тендеров, по которым определены победители, но по итогам календарного 2024 года контракты не подписаны, отнесены пока в категорию "намерения".

Прогнозируемый импорт ВиВТ Польши в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 51,452 млрд. долл. (1 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Польшей в 2024 году на закупку продукции военного назначения на мировом оружейном рынке, следует отметить следующие:

- Контракт на 96 ударных вертолетов AH-64E Apache (США), а также предоставление логистического пакета (включая оборудование для обслуживания вертолетов, аэродромное оборудование и техподдержку) и пакета обучения (специализированная подготовка и учебное оборудование для обучения пилотов и технического персонала). В этот контракт также входит поставка ракетного вооружения для AH-64E и запчастей. Стоимость – около 10 млрд. долл. Срок исполнения – 2028-2032 гг.

- Контракт на БПЛА MQ-9B SkyGardian производства компании General Atomics – Aeronautical Systems Inc (США). Стоимость (включая техподдержку) – около 310 млн. долл. Срок – 2027 г.

- Контракт на 4 аэростатных комплексов радиолокационной разведки воздушного и надводного пространства Barbara (США). Стоимость – около 960 млн. долл. Срок исполнения: первый аэростат– 2026 год, оставшиеся три – 2027 г.

- Контракт на партию крылатых ракет воздушного базирования с увеличенной дальностью полета JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range) класса "воздух-поверхность" (США). Стоимость – около 735 млн. долл. Срок – 2026-2030 гг.

- Контракт на партию управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM (США). Стоимость – 850 млн. долл. Срок – 2029-2033 гг.

- Контракт на партию управляемых ракет AIM-9X Sidewinder класса "воздух-воздух" (США). Стоимость – около 175 млн. долл. Помимо AIM-9X, предусмотрена поставка запасных частей, предоставление пакетов логистики и обучения. Срок – 2028-2030 гг.

- Контракт на партию ручных гранатометов Carl Gustaf M4 (Швеция) и выстрелов к ним. Стоимость – 1,63 млрд. долл. Срок – 2024-2027 гг.

Второе место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Румыния – 10,251 млрд. долл. или 8,4% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 г. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Румынии в новейшей истории.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Румынией контрактов на импорт ПВН составил 514 млн. долл. (0,47% мирового рынка), в 2022 году – 580 млн. долл. (0,46%), в 2023 году – 809 млн. долл. (0,53%).

В целом за последний 4-летний период Румыния заключила контракты на импорт ПВН на сумму 12,154 млрд. долл. (2,38% мирового рынка, 13 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Румынии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 9,269 млрд. долл. (18 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Румынией в 2024 году, следует отметить следующие:

- Контракт на 32 истребителя пятого поколения F-35A, сопутствующее оборудование и техобслуживание. Стоимость – до 7,2 млрд. долл. (без вооружения). Контракт включает опцион на закупку 16 дополнительных самолетов. Срок: первая партия F-35A – в 2031 году.

- Контракт на 54 танка M1A2 SEPv3 "Абрамс" (США). Стоимость – около 1,07 млрд. долл. Срок – 2026 г.

- Контракт на 1059 бронированных машин Otokar Cobta II. Стоимость – около 937 млрд. долл. Первые 278 бронемашин будут произведены в Турции, а остальные – на территории Румынии. Срок поставки – начиная с 2025 года и далее партиями в течение пяти лет. Контракт включает оказание услуг техподдержки.

- Контракт на 54 самоходных гаубицы К9 (Южная Корея) и 36 транспортно-заряжающих машин K10. Стоимость – около 996 млн. долл. Срок – начиная с 2027 года.

Третье место по объему заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года занимает Индия – 9,410 млрд. долл. или 7,71% от общемирового объема. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Индии за последние 4 года.

Индия предпринимает энергичные усилия по развитию национального военно-промышленного комплекса для обеспечения самодостаточности по основным системам вооружений. Тем не менее, эта страна останется одним из крупнейших мировых импортеров вооружений.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Индией контрактов на импорт ПВН составил 4,473 млрд. долл. (4,06% мирового рынка), в 2022 году – всего 519 млн. долл. (0,41%), в 2023 году – 1,666 млрд. долл. (1,10%).

В целом за последний 4-летний период Индия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 16,068 млрд. долл. (3,15% мирового рынка, 5 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Индии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 44,964 млрд. долл. (3 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Индией в 2024 году, отметим:

- Контракт на 31 БПЛА MQ-9B SkyGardian/SeaGardian компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (США). Стоимость – 3,5 млрд. долл.

Четвертое место по объему заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года занимает Израиль – 8,2 млрд. долл. или 6,72% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Израилем контрактов на импорт ПВН составил 3,5 млрд. долл. (3,18% мирового рынка), в 2022 году – 3,385 млрд. долл. (2,69%), в 2023 году – всего 29 млн. долл.

В целом за последний 4-летний период Израиль заключил контракты на импорт ПВН на сумму 15,114 млрд. долл. (2,96% мирового рынка, 7 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Израиля в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 4,602 млрд. долл. (37 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Израилем в 2024 году, следует отметить следующие.

- Контракт на 25 истребителей F-15IA (соглашение включает опцион еще на 25 аналогичных самолетов). Стоимость – 5,2 млрд. долл. Срок – начиная с 2031 г.

- Контракт на 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir (третья эскадрилья). Срок – начиная с 2028 г. и будет осуществляться с темпом от 3 до 5 единиц в год. После завершения поставок на вооружении ВВС Израиля будет состоять 75 истребителей F-35. Стоимость продажи, которая финансируется за счет средств программы "Иностранное военное финансирование" (FMF), оценивается в 3 млрд. долл.

Пятое место занимают Нидерланды – 7,922 млрд. долл. или 6,49% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Нидерландов в новейшей истории.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Нидерландами контрактов на импорт ПВН составил 766 млн. долл. (0,70% мирового рынка), в 2022 году – 920 млн. долл. (0,73%), в 2023 году – 1,601 млрд. долл. (1,05%).

В целом за последний 4-летний период Нидерланды заключили контракты на импорт ПВН на сумму 11,209 млрд. долл. (2,2% мирового рынка, 15 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Нидерландов в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 11,139 млрд. долл. (14 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Нидерландами в 2024 году, следует отметить следующие:

- Контракт на партию ЗРК NASAMS и NOMADS. Стоимость – 1,145 млрд. долл. Количество заказанных комплексов не раскрывается. Соглашение является частью более широкой программы CITADEL, предусматривающей создание комплексной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны Нидерландов.

- Контракт на партию (120 единиц) КРВБ с увеличенной дальностью полета JASSM-ER класса "воздух-поверхность". Стоимость – 908 млн. долл.

- Контракт на четыре неатомных подводных лодки класса Orca. Стоимость не раскрывается. Согласно планам, французская Naval Group поставит ВМС Нидерландов НАПЛ "Орка" и "Зваардвис" в течение 10 лет с момента подписания контракта. За ними последуют подводные лодки "Барракуда" и "Тайгершарк".

Шестое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Турция – около 7 млрд. долл. или 5,73% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Турции в новейшей истории.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Турцией контрактов на импорт ПВН составил 140 млн. долл. (0,13%), в 2022 году – 1,340 млрд. долл. (1,06%), в 2023 году – идентифицированных контрактов не имеется.

В целом за последний 4-летний период Турция заключила контракты на импорт ПВН на сумму 8,480 млрд. долл. (1,66% мирового рынка, 18 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Турции в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 5,717 млрд. долл. (31 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Турцией в 2024 году, отметим:

- Контракт на истребители F-16V Block 70/72 американской компании Lockheed Martin, закупка которых длительное время блокировалась Вашингтоном. Правительство Турции обратилось к США с запросом о возможности продажи в рамках программы FMS 40 новых истребителей F-16 и модернизации 79 состоящих на вооружении турецких ВВС F-16 до "V"-конфигурации.

Седьмое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Ирак – 5,189 млрд. долл. или 4,25% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году. Ирак впервые в новейшей истории поднялся на столь высокое место в рейтинге.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Ираком контрактов на импорт ПВН составил 113 млн. долл. (0,10% мирового рынка), в 2022 году – 70 млн. долл. (0,06%), в 2023 году – 30 млн. долл. (0,02%).

То есть Ирак только в 2024 году после длительного перерыва возобновил крупные закупки ВиВТ.

В целом за последний 4-летний период Ирак заключил контракты на импорт ПВН на сумму 5,402 млрд. долл. (1,06% мирового рынка). С этим результатом по периоду 2021-2024 гг. Ирак занимает 23 место в рейтинге.

Прогнозируемый импорт ВиВТ Ирака в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 5,111 млрд. долл. (34 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Ираком в 2024 году, следует отметить следующие:

- Контракт на 12 истребителей JF-17 Thunder Block 3 и 12 учебно-тренировочных самолетов MFI-395 Super Mushshak. Стоимость – 1,8 млрд. долл.

- Контракт на ЗРК средней дальности Cheongung II (M-SAM). Стоимость – 2,8 млрд. долл.

Восьмое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Южная Корея – 3,611 млрд. долл. или 2,96% от общемирового объема соглашений на импорт продукции военного назначения в 2024 году.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Южной Кореей контрактов на импорт ПВН составил 2,085 млрд. долл. (1,89% мирового рынка), в 2022 году – 133 млн. долл. (0,11%), в 2023 году – 3,393 млрд. долл. (2,23%).

В целом за последний 4-летний период Южная Корея заключила контракты на импорт ПВН на сумму 9,222 млрд. долл. (1,81% мирового рынка, 17 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Южной Кореи в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 10,290 млрд. долл. (15 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Южной Кореей в 2024 году, отметим:

- Контракт на модернизацию имеющегося парка истребителей F-15K Slam Eagle. Стоимость – 3,1 млрд. долл. Срок – с 2024 по 2037 гг.

Девятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Саудовская Аравия – 3,605 млрд. долл. или 2,95% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Саудовской Аравией контрактов на импорт ПВН составил 356 млн. долл. (0,32% мирового рынка), в 2022 году – 1,988 млрд. долл. (1,58%), в 2023 году – 6,3 млрд. долл. (4,14%).

Это говорит о том, что Эр-Рияд в начале рассматриваемого периода завершил очередной цикл перевооружения и только приступил к новым крупным закупкам.

То есть Саудовская Аравия взяла некоторую паузу в части вновь заключаемых контрактов, а крупные поставки вооружений по импорту в 2022-2023 гг. и в 2025-2028 гг. связаны с исполнением долгосрочных контрактов, заключенных еще до 2021 года.

В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 12,249 млрд. долл. (2,40% мирового рынка, 12 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Саудовской Аравии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 47,509 млрд. долл. (2 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Десятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Индонезия – 3,519 млрд. долл. или 2,88% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Индонезией контрактов на импорт ПВН составил 1,611 млрд. долл. (1,46%), в 2022 году – 8,749 млрд. долл. (6,95%, абсолютный рекорд для Индонезии), в 2023 году – 966 млн. долл. (0,64%).

В целом за последний 4-летний период Индонезия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 14,845 млрд. долл. (2,91% мирового рынка, 9 место).

Прогнозируемый импорт ВиВТ Индонезии в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 17,069 млрд. долл. (7 место в рейтинге ЦАМТО по прогнозу импорта в 2025-2028 гг.).

Следует отметить, что сразу шесть крупнейших импортеров вооружений по четырехлетнему периоду (2021-2024 гг.) не вошли в десятку по стоимостному объему заключенных контрактов на закупку вооружений по итогам 2024 года. Это Германия (2 место по периоду 2021-2024 гг.), Канада (3 место), ОАЭ (4 место), Австралия (6 место), Финляндия (8 место) и Египет (10 место).

Второй особенностью 2024 года в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ стало вхождения в первую десятку стран, которые ранее не являлись крупными импортерами вооружений. В частности, это Румыния (2 место в 2024 году и 13 место в 2021-2024 гг.), Нидерланды (5 место в 2024 году и 15 место в 2021-2024 гг.), Турция (6 место в 2024 году и 18 место в 2021-2024 гг.), Ирак (7 место в 2024 году и 23 место в 2021-2024 гг.) и Южная Корея (8 место в 2024 году и 17 место в 2021-2024 гг.).

Третьей особенность 2024 года в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ стало смещение лидеров по объему заказов по импорту вооружений в сторону Европы. Из этого региона в рейтинге по 2024 году присутствуют три страны: Польша (1 место), Румыния (2 место) и Нидерланды (5 место). Смещение акцента на Европу в 2024 году в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ во многом связно с проведением Россией специальной военной операции и истерии по этому поводу в странах НАТО (особенно граничащих с Украиной), приступивших к активному перевооружению своих армий.

Четвертой особенностью 2024 года в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ стали весьма "скромные" позиции стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые ранее являлись крупнейшими импортерами вооружений. Можно констатировать, что инициатива по заключению новых контрактов постепенно переходит на страны Европы.

Доля первой десятки стран в общем балансе мировых контрактов, заключенных на импорт ПВН по итогам 2024 года, составила 74,332 млрд. долл. или 60,9%.

В целом по 4-летнему периоду (2021-2024 гг.) доля первой десятки стран составила 251,869 млрд. долл. (49,36% от общемирового объема заключенных контрактов на импорт вооружений).

В то же время, говорить о тенденции увеличения (по итогам 2024 года) доли стоимостных объемов заключенных контрактов в лидирующей группе не корректно, поскольку состав десяти крупнейших заказчиков ПВН в 2024 году и по четырехлетнему периоду в целом (2021-2024 гг.) различен.

В частности, по периоду 2021-2024 гг. первая десятка крупнейших заказчиков вооружений выглядит следующим образом: Польша – 68,261 млрд. долл. (1 место), Германия – 34,432 млрд. долл. (2 место), Канада – 32,486 млрд. долл. (3 место), ОАЭ – 25,837 млрд. долл. (4 место), Индия – 16,068 млрд. долл. (5 место), Австралия – 16,014 млрд. долл. (6 место), Израиль – 15,114 млрд. долл. (7 место), Финляндия – 15,087 млрд. долл. (8 место), Индонезия – 14,845 млрд. долл. (9 место) и Египет – 13,724 млрд. долл. (10 место).

Вторая десятка стран-покупателей по итогам 2024 года по объему контрактных соглашений на импорт вооружений выглядит следующим образом: Германия (3,092 млрд. долл.), Сербия (3,006 млрд. долл.), Япония (2,854 млрд. долл.), Норвегия (2,845 млрд. долл.), Египет (2,4 млрд. долл.), Азербайджан (2,220 млрд. долл.), США (2,073 млрд. долл.), Австрия (2,068 млрд. долл.), Греция (1,950 млрд. долл.) и Литва (1,796 млрд. долл.).

В целом по итогам последних четырех лет во вторую десятку стран по стоимостному объему заключенных соглашений на импорт вооружений входят следующие страны: Япония (13,157 млрд. долл., 11 место), Саудовская Аравия (12,249 млрд. долл., 12 место), Румыния (12,154 млрд. долл., 13 место), Норвегия (11,275 млрд. долл., 14 место), Нидерланды (1,209 млрд. долл., 15 место), США (11,49 млрд. долл., 16 место), Южная Корея (9,222 млрд. долл., 17 место), Турция (8,480 млрд. долл., 18 место), Иран (7,860 млрд. долл.) и Швейцария (7,611 млрд. долл., 20 место).

По категории "неизвестный импортер" объем заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года составил 7,837 млрд. долл. или 6,42%, по итогам 2021-2024 гг. – 38,570 млрд. долл. (7,56%).

Для справки: при расчете объема контрактов на поставку ВиВТ Украине включены только коммерческие контракты. Военная помощь Украине не является торговлей оружием, поэтому в данном расчете не учитывается. Сумма коммерческих контрактов по поставкам ВиВТ Украине, заключенных в 2024 году, составила 248 млн. долл., в 2023 году – 275 млн. долл., в 2022 году – 1,406 млрд. долл., в 2021 году – 110 млн. долл.

Прогноз мирового импорта вооружений на период 2025-2028 гг.

В вышеприведенном рейтинге первой десятки стран по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ в 2024 году для справки указывался прогнозируемый импорт ВиВТ в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам по состоянию на конец декабря 2024 года.

На период 2025-2028 гг. объем импорта ПВН рассчитан на основе анализа уже заключенных контрактов и официально заявленных намерений. Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов по срокам поставок ПВН, либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяции по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники. То есть данный расчет дает прогноз импорта ПВН по имеющемуся портфелю заказов по состоянию на декабрь 2024 г. при условии соблюдения первоначально оговоренных в контрактных обязательствах сроков поставок ПВН.

Для соответствующих стран также учтены поставки по периоду 2025-2028 гг. ВиВТ по проводящимся, либо готовящимся к объявлению тендерам по всем видам обычных вооружений. В дальнейшем данные по тендерам, безусловно, подвергнутся коррекции.

Следует отметить, что ситуация вокруг Украины и события из категории "черный лебедь" могут существенно скорректировать планировавшиеся ранее сроки и объемы закупок вооружения и военной техники. Это надо иметь в виду при оценке представленного прогноза экспорта на 2025-2028 гг.

Рейтинг крупнейших импортеров вооружений по периоду 2025-2028 гг. возглавляет Польша – 51,452 млрд. долл., второе место занимает Саудовская Аравия – 47,509 млрд. долл., замыкают тройку лидеров Индия – 44,964 млрд. долл.

Места с 4 по 10 в рейтинге ЦАМТО по периоду 2025-2028 гг. занимают: Германия (25,391 млрд. долл.), Япония (24,040 млрд. долл.), Австралия (23,180 млрд. долл.), Индонезия (17,069 млрд. долл.), Тайвань (16,085 млрд. долл.), Египет (15,359 млрд. долл.) и Бразилия (15,277 млрд. долл.).

В рейтинг импортеров вооружений по периоду 2025-2028 гг. входит 101 страна.

В целом объем импорта ПВН по периоду 2025-2028 гг. оценивается в сумму 571,528 млрд. долл., в том числе 119,986 млрд. долл. в 2025 году, 126,615 млрд. долл. в 2026 году, 145,715 млрд. долл. в 2027 году и 179,212 млрд. долл. в 2028 году.