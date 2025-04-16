Командир рассказал о спецбоеприпасах для FPV-дронов дальнего действия

Специалисты ВС РФ подготовили спецбоеприпасы для FPV-дронов дальнего действия

ТОКМАК, 14 апр - РИА Новости. Специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России подготовили специальные боеприпасы для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Грибник".

Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии сообщили РИА Новости, что им удалось провести свои FPV-беспилотники на рекордное удаление от линии боевого соприкосновения в тыл противника на глубину более 30 километров.

"Под разную дальность, как и под разную цель, у нас разные боеприпасы. Для "дальнолетов" мы используем как авторские решения, которые понижают вес боеприпаса, сохраняя его эффективность для поражения техники, так и даем новую жизнь старым боеприпасам", - заявил РИА Новости "Грибник".

Он пояснил, что старые типы боеприпасов тоже показывают свою эффективность и пригодны для большого спектра разных задач.

"У нас уже разработаны разные виды боеприпасов для "дальнолетов". Как против тяжёлой техники, так и зажигательные для поражения складов с боеприпасами", - уточнил "Грибник".