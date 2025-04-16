В зоне СВО начали применять комплекс для перехвата аналогового видео с дронов

Радиус действия комплекса зависит от местности, расположения в пространстве, типа и направления антенны, рассказал официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс для перехвата аналогового видео с украинских дронов начали применять в зоне СВО. Изделие также используется как дрондетектор и обладает возможностью визуального распознавания "свой - чужой", сообщил ТАСС официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"Сейчас мы перешли на современную технологию поиска. Многофункциональный комплекс "Перехват 2.0" для перехвата аналогового видео с украинских дронов работает в широком диапазоне поиска и видит сразу всю полосу от 50 МГц до 6 000 МГц. Помимо перехвата аналогового видео мы в едином экране получаем дрондетектор с градацией уровня сигнала. То есть, комплекс способен определять примерное расстояние вражеских и своих "птиц", как FPV-дронов, так и цифровых (коммерческих). Новая версия изделия уже применяется в зоне спецоперации", - заявил Потапов.

По его словам, изделие также обладает возможностью визуального распознавания "свой - чужой". "Перехват 2.0" позволит специалистам в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) понимать, нужно ли включать РЭБ или нет, свой FPV-дрон сейчас проходит над головой или противника. Программное обеспечение полностью свое, российской разработки, и будет развиваться, отвечая требованиям времени", - отметил специалист.

Потапов уточнил, что радиус действия комплекса зависит от местности, расположения в пространстве, типа и направления антенны. "Но [радиус] не менее 500 метров. Имеется возможность подключения внешней антенны (выносной) и автономной работы от внешнего источника питания", - добавил официальный представитель АО "НПП".