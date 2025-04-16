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ТАСС

Уиткофф заявил, что США продвигаются вперед в переговорах с РФ по Украине

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Источник изображения: © Anna Moneymaker/ Getty Images

По словам спецпосланника американского президента, прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры позволили ему понять, что президент России Владимир Путин "хочет постоянного мира"

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. США продвигаются вперед в переговорах с РФ, посвященных заключению сделки по Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Его спросили, уверен ли он в том, что намечается сделка с Россией по Украине. "Вы использовали очень хорошее слово - намечается. Да, я уверен, - ответил Уиткофф. - Я провел уже три встречи с ним (президентом РФ Владимиром Путиным - прим. ТАСС). Последняя встреча продолжалась около пяти часов, в кабинете также присутствовали два его ближайших советника - [помощник президента России] Юрий Ушаков и [глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл] Дмитриев. Это была важная встреча".

Уиткофф добавил, что прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры позволили ему понять, что "Путин хочет постоянного мира". Спецпосланник Трампа назвал центральным вопросом урегулирования конфликта "так называемые пять территорий (Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области - прим. ТАСС)", однако добавил, что разрешение конфликта не ограничивается этим. "Есть еще протоколы безопасности, есть пятая статья [договора] НАТО [о коллективной безопасности], есть множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация, в основании которой находятся действительно проблемные события, произошедшие между двумя странами", - сказал он.

Путин провел встречу со спецпосланником Трампа в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге 11 апреля. Беседа проходила в закрытом режиме и продлилась более четырех часов. Главной темой была ситуация на Украине.

Путин неоднократно высказывался в поддержку урегулирования украинского конфликта, но только с учетом интересов РФ и при устранении первопричин кризиса. Только это, по словам российского лидера, приведет к долгосрочному миру, в котором заинтересована Москва. 

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