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Британские основные боевые танки Challenger 2 ВСУ теперь вряд ли когда-нибудь будут использовать непосредственно на линии боевого соприкосновения. Возможно, в исключительных случаях их смогут привлекать для ведения огня с закрытых позиций.

Дело в том, что эти распиаренные 62-тонные боевые машины имеют такую же живучесть, как техника предыдущих поколения. То есть, при попадания в них дрона-камикадзе или артиллерийского снаряда может произойти взрыв, после которого танк просто разваливается на комплектующие.

Самой крупной уцелевшей деталью остается лишь передняя часть башни с 120-мм нарезной пушкой. Так, например, произошло во время боев в Курском приграничье, когда командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ бросило "британцев" в бой, о чем, вероятно, потом пожалело. Несколько машин тогда получили серьезные повреждения, а один танк взорвался, и сейчас его останки по-прежнему валяются на месте гибели.

Точно неизвестно, сколько сейчас из 14 поставленных Challenger 2 имеются в строю. Некоторые эксперты считают, что семь, но большинство сходится на трёх-четырёх. Сами же боевики жаловались на острую нехватку запасных частей и говорили, что из нескольких штук вынуждены собирать один. К тому же новых поставок такой техники из Британии не ожидается.

Роман Катков