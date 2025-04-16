Опасная связь: как прокладывают оптоволоконные линии в зоне спецоперации

От надежности систем коммуникации зависят управление войсками и выполнение боевых задач

В современных условиях роль связи на поле боя чрезвычайно велика. Управление войсками и в конечном счете выполнение боевых задач напрямую зависят от качества, надежности и устойчивости каналов коммуникации. Как связисты группировки «Центр» обеспечивают бесперебойную цифровую связь в зоне спецоперации — в материале «Известий».

Полевой ремонт

На пункте управления дежурит сержант Александр Красников. Его задача — постоянный мониторинг сети, настройка оборудования и обеспечение связи подразделений. В случае неисправности он дает команду оперативной группе на выезд. Александр рассказывает, что сеть очень надежная, но всегда возможны повреждения, связанные с обстрелами.

— В связи с тем что сеть развернута вблизи передовой, опасность для ремонтников существует каждый день. С оперативной группой всегда выезжает группа защиты от FPV-дронов и других нештатных ситуаций, — рассказывает сержант Красников.

Оптоволоконные линии помогают обеспечить защищенную передачу видео и голосовую связь. Александр Красников поясняет, что это стало возможно из-за быстрого внедрения технологий, ранее применявшихся гражданскими связистами, и их совмещения с военными наработками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— В 2022 году я пришел к решению, что могу понадобиться в войсках, поскольку у меня был большой опыт. Я был инженером связи в крупной телекоммуникационной компании, — рассказывает сержант Красников о том, как он пришел в армию. На службе он смог поделиться своими знаниями, хотя пришлось и адаптироваться к боевой обстановке. Гражданские коллеги не просто поддержали решение Александра, но и помогали ему на первых этапах техническими консультациями, а потом и гуманитарной помощью со специфическим оборудованием.

На место ремонта аварийная группа выезжает на багги, ремонтников сопровождает сапер. Бойцы с инструментальными ящиками и большим набором специальных инструментов разворачиваются возле найденного обрыва, а машину прячут от возможного обнаружения с воздуха.

Капитан Константин Охотников, командир линейной оперативной группы, объясняет, как проходят работы. На время ремонта включаются резервные линии, а к точке обрыва выдвигаются необходимые специалисты.

Капитан Охотников Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Так как линии у нас оптические, персонал обучен работе со специальными инструментами. Сварочное оборудование для оптики, рефлектометры, трассоискатели — всё это в нашем арсенале, — объясняет капитан Охотников.

Во время наступления линейные группы сопровождают войска и организуют подвод связи на возможно близкое расстояние. Сегодня это также оптоволоконные линии.

— Если в гражданской сфере оптика уже не была новинкой, то с 2022 года в войсках связи также поняли необходимость прокладки таких линий для работы мощных каналов. Поэтому оперативно обучили личный состав, и люди справляются, — рассказывает капитан Охотников.

Установить связь

За работой по прокладке новых линий наблюдаем в группе капитана Никиты Красюкова. Связисты готовят к работе кабелеукладчик на базе бронированного тягача МТ-ЛБ, который модернизировали для работы с оптоволокном вместо телефонного провода. Сам же тягач прикрыт и противодроновыми сетками, и средствами радиоэлектронной борьбы. Перед машиной по местности проходит инженерная разведка с металлодетекторами и щупами.

— Станок под укладку способен уложить любой вид кабеля. Но главное сегодня — оптоволоконные линии для различных подразделений. Очень много нового здесь начинает применяться, перенимаем что-то от старших товарищей, а что-то даже от молодых, которые приходят из училища и передают информацию, — объясняет Никита Красюков. Сам он окончил Академию связи в 2023 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Он со своими бойцами прокладывал линии на авдеевском и покровском направлениях, в том числе и под ударами вражеских дронов.

— На покровском направлении в ясный день прокладывали кабель. В один момент стало появляться большое количество дронов, начала добивать артиллерия врага. Нам оставалось проложить немного, примерно километр, кабеля до ближайшего соединительного колодца. Несколько раз рядом упали FPV, но мы завели кабель в колодец и потом эвакуировались, — рассказывает об одном из памятных эпизодов Никита Красюков.

Капитан зовет бойца с ружьем 16-го калибра и показывает нам, как тот снаряжен для обороны от дронов-камикадзе. Дронобойщиком оказывается сварщик группы, и он объясняет, что в момент, когда кабель уложен, он приступает к своей работе и передает ружье другим товарищам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Сварка оптоволокна быстро никак не получится, ее аккуратно надо делать. Поэтому во время сварки меня все защищают. Приходится делать максимально быстро, я уже приловчился, но всё равно у нас час уходит на сварку надежного соединения, — объясняет механик-сварщик роты связи Олег Чикунов.

До мобилизации он служил в армии и полиции, а потом работал электромонтажником. Обе свои военные специальности — и борца с дронами, и работу с оптоволокном — осваивал в войсках, как он сам говорит, на практике.

Дмитрий Астрахань