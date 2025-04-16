Войти
ТАСС

Лавров: у команды Трампа налицо понимание первопричин украинского конфликта

215
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Глава МИД РФ добавил, что законодательно все русское на Украине сегодня истреблено

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его команда в действительности понимают первопричины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Президент США Дональд Трамп уже не раз говорил, что колоссальной ошибкой, в том числе ставшей "спусковым крючком" или одним из них, для того, что сейчас происходит на Украине, стало решение администрации Джо Байдена окончательно затаскивать эту страну в НАТО, - сказал он. - До этого были кое-какие обещания. На тот раз, когда Джо Байден пришел к власти, они стали этим заниматься уже абсолютно вплотную. Понимание одной из главнейших первопричин не раз публично признавалось президентом США Дональдом Трампом".

"Когда мы (помощник президента России Юрий Ушаков также был в нашей делегации) были на встрече с госсекретарем Марко Рубио, и советником по нацбезопасности Майк Уолтцем, мы говорили и о второй главной первопричине, что нацистская власть в лице Владимира Зеленского и его сподвижников взяла курс на истребление всего русского. Они физически убивали многих известных людей, включая журналистов, общественных деятелей, отстаивавших необходимость сохранить русскую культуру в стране, которая была в решающей степени создана русскими и которую столетиями русские не то, что помогали, а обустраивали, строили такие города, как Одесса и многие другие, порты, дороги, заводы, фабрики", - продолжил российский министр.

Лавров подчеркнул, что законодательно все русское на Украине сегодня истреблено. "Серии законов, которые были приняты, а их напринимали с дюжину задолго до того, как мы приняли решение о безальтернативности начала специальной военной операции. Налицо понимание этого и у администрации Дональда Трампа", - отметил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:41
  • 8413
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше
  • 15.04 14:08
  • 1
"Proкосмос" назвал еду в тюбиках самой популярной "космической" продукцией
  • 15.04 10:54
  • 1
Боевые лазеры в космосе – таков ответ Америки на российский гиперзвук (Bloomberg, США)
  • 15.04 02:15
  • 0
Ответ на ""Боевой утенок": главные особенности бомбардировщика Су-34"
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия