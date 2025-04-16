Лавров: у команды Трампа налицо понимание первопричин украинского конфликта

Глава МИД РФ добавил, что законодательно все русское на Украине сегодня истреблено

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его команда в действительности понимают первопричины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Президент США Дональд Трамп уже не раз говорил, что колоссальной ошибкой, в том числе ставшей "спусковым крючком" или одним из них, для того, что сейчас происходит на Украине, стало решение администрации Джо Байдена окончательно затаскивать эту страну в НАТО, - сказал он. - До этого были кое-какие обещания. На тот раз, когда Джо Байден пришел к власти, они стали этим заниматься уже абсолютно вплотную. Понимание одной из главнейших первопричин не раз публично признавалось президентом США Дональдом Трампом".

"Когда мы (помощник президента России Юрий Ушаков также был в нашей делегации) были на встрече с госсекретарем Марко Рубио, и советником по нацбезопасности Майк Уолтцем, мы говорили и о второй главной первопричине, что нацистская власть в лице Владимира Зеленского и его сподвижников взяла курс на истребление всего русского. Они физически убивали многих известных людей, включая журналистов, общественных деятелей, отстаивавших необходимость сохранить русскую культуру в стране, которая была в решающей степени создана русскими и которую столетиями русские не то, что помогали, а обустраивали, строили такие города, как Одесса и многие другие, порты, дороги, заводы, фабрики", - продолжил российский министр.

Лавров подчеркнул, что законодательно все русское на Украине сегодня истреблено. "Серии законов, которые были приняты, а их напринимали с дюжину задолго до того, как мы приняли решение о безальтернативности начала специальной военной операции. Налицо понимание этого и у администрации Дональда Трампа", - отметил он.