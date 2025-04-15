Самолеты на связи

Об обеспечении качественной и бесперебойной связи наземных служб с самолетами и какую роль в этом играют компании Госкорпорации Ростех

С 2022 года глобальные мировые провайдеры ACARS — адресно-отчетной системы авиационной связи — перестали предоставлять в России свои услуги. Между тем эта система «борт—земля» играет ключевую роль в обеспечении безопасности полетов. Она позволяет пилотам и авиадиспетчерам обмениваться оперативной информацией, контролировать параметры полета и предотвращать внештатные ситуации.

Импортозамещением системы занимаются компании «Инфоком-Авиа» и «Азимут» в составе Ростеха.

Разбираемся, как устроена и работает система авиационной связи.

«Вижу, слышу, управляю»

Это незыблемое и самое главное правило руководителя полетов, авиационного диспетчера, является залогом авиационной безопасности. Все действия экипажей самолетов в воздухе находятся под постоянным наблюдением и контролем наземных специалистов службы УВД — управления воздушным движением.

В настоящее время все органы УВД входят в состав Единой системы организации воздушного движения, сокращенно ЕС ОВД. Само же управление полетом воздушного судна с земли возможно только лишь при бесперебойной и устойчивой связи с ним, а также при штатной работе радиолокационных средств контроля и управления воздушным движением.

Качественная и бесперебойная связь земли с находящимися в воздухе самолетами, которые выполняют плановые рейсы, является одним из важнейших условий безопасности полетов. Самая важная для безопасности полетов информация сегодня, впрочем, как и раньше, передается на борт самолета наземным диспетчером по радиоканалу, с обязательным докладом экипажа самолета о том, что он эту информацию принял.

Авиация РФ. Источник: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Этот принцип работы является основным и незыблемым в системе органов Управления воздушным движением. В то же время, помимо важной и срочной информации, от которой зависит напрямую безопасность полетов, существует еще целый массив данных, которые необходимы для повседневной деятельности гражданской и коммерческой авиации. Эта так называемая основная информация включает в себя сведения о высоте, скорости, курсе воздушного корабля, остатке топлива, особых условиях полета, ограничениях, техническом состоянии самолета, метеорологических условиях на различных этапах полета. В действительности это огромный массив разноплановой информации, вдобавок быстро меняющейся с течением времени, который специалист диспетчерской службы УВД должен быстро принять, проанализировать и на основе этого выдать правильные и грамотные команды-рекомендации экипажу воздушного судна.

Воздушный трафик растет

Раньше всю необходимую информацию наземный диспетчер принимал по радиосвязи и на основе полученных данных выдавал экипажу самолета соответствующие рекомендации или команды. Но все резко изменилось в 1950-х годах. С приходом в авиацию реактивного двигателя выросли скорости, изменились эшелоны полетов, возросла напряженность на воздушных трассах, увеличился грузопоток и поток пассажиров, значительно выросло само количество самолетов.

Нагрузка на органы УВД возросла в разы. Увеличилась сеть аэропортов, вырос штат наземных служб обеспечения полетов. Сами самолеты стали намного комфортабельнее, экономичнее, увеличились скорости и грузоподъемность, что привело к значительному усложнению и удорожанию авиационной техники. Это, в свою очередь, потребовало расширения штата соответствующих специалистов, занятых в сфере наземного технического обслуживания воздушных судов, их систем и отдельных агрегатов. В этой ситуации на помощь авиационным диспетчерам и наземным службам пришли высокие технологии.

Не вдаваясь в глубокие подробности, отметим, что внедрение автоматизированных систем контроля воздушного движения, занимающихся также отслеживанием и передачей данных о техническом состоянии самолетов, сбором и анализом метеорологической, штурманско-навигационной информации, было начато еще в советском «Аэрофлоте» в 1970-80-х годах. Распад СССР повлиял не только на развитие отечественной гражданской авиатехники, но и на разработку российских систем контроля, на смену которым пришли иностранные решения.

Самолеты иностранного производства заняли подавляющее большинство в составе российских авиакомпаний. Вместе с этими «иномарками» в нашу страну зашли и разнообразные иностранные компании, обеспечивающие техническое, сервисное и информационное сопровождение.

SMS между небом и землей

Одним из таких сервисов, которым до недавнего времени пользовались отечественные авиакомпании, была система цифровой связи «борт-земля» (ACARS, Airborne Communications Addressing and Reporting System, адресно-отчетная система авиационной связи), предоставляемая иностранными коммерческими провайдерами: швейцарской SITA и американской ARINC. Данная система позволяет пользователям в режиме реального времени передавать/получать данные о техническом состоянии самолета, основных параметрах и характеристиках его агрегатов в полете, осуществляет с самолетом обмен метеорологической, штурманско-навигационной информацией, операционными планами, другой необходимой для обеспечения безопасности полетов специальной информацией.

Вертолеты UTair. Источник: Вертолеты России

Поступление этих данных на борт воздушного судна дает возможность осуществить корректировку полетных параметров, что позволяет сэкономить топливо, полетное время и ресурс двигателей. В свою очередь, та информация о технических параметрах работы, которая поступает с самолета на землю, позволяет подготовить, оперативно организовать и провести техническое обслуживание сразу после посадки, что позволит быстрее и качественнее провести предполетную подготовку машины, тем самым уменьшая время простоя самолета на земле. Тоже, согласитесь, немаловажный фактор и большая экономия.

Для работы системы ACARS по иностранному образцу была необходима сеть радиостанций в нашей стране, а вот сами центры, в которых происходила и велась обработка поступающих и исходящих сообщений, провайдеры предпочитали размещать за границами нашей страны, у себя дома. Таким образом, у иностранных разработчиков и владельцев систем был рычаг давления, непосредственно влияющий на безопасность полетов. С началом введения санкций в 2022 году система ACARS стала недоступной для российских авиакомпаний со всеми вытекающими последствиями.

ACARS по-русски

Но, как говорится, нет худа без добра. Жесткие меры со стороны иностранных компаний явились стимулом для создания собственной, отечественной системы. Сегодня, в 2025 году, мы можем уверенно заявить о том, что отечественными специалистами в данной области сложная задача замещения иностранной системы полностью отечественной успешно решена, и решена в кратчайшие сроки. В России теперь действует своя, независимая система ACARS, которая ни в чем не уступает иностранным.

Система разработана специалистами компаний, входящих в Госкорпорацию Ростех. «Инфоком-Авиа» — российский разработчик решений и оператор информационных услуг в области авиационной деятельности, и производственная компания «Азимут», которая разрабатывает, производит и поставляет авиакомпаниям и предприятиям в сфере гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения, автоматизации управления воздушным движением, разрабатывает комплексные проекты оснащения аэропортов, аэродромов и центров УВД.

Силами отечественных специалистов было разработано, испытано и внедрено в эксплуатацию специальное оборудование, которое обеспечивает устойчивую цифровую связь самолета с наземным пунктом ЕС ОрВД. Количество аэропортов, где в настоящее время установлена отечественная аппаратура системы ACARS, либо заменившая импортную, либо же поставленная заново, продолжает неуклонно расти. По мнению специалистов, чтобы гарантированно обеспечить бесперебойное функционирование системы на всей территории нашей страны в интересах всех отечественных авиакомпаний, необходимо установить 105 наземных станций. Одними из первых наземные станции были установлены в аэропорту Шереметьево.

Помимо установки наземных станций, введен в действие российский процессинговый центр системы ACARS — центр, в который стекается вся информация и где осуществляется ее обработка и соответствующий анализ, на основе которого выдаются рекомендации и принимаются решения. В настоящее время к нему уже подключены авиакомпании «Аэрофлот» и S7, находятся в процессе подключения целый ряд других отечественных авиаперевозчиков.

Отечественная система обеспечивает оперативный, непрерывный, помехоустойчивый обмен экипажей самолетов и наземных диспетчеров ЕС ОрВД плановой, полетной, метеорологической, штурманско-навигационной и другой специальной информацией, необходимой для обеспечения безопасности полетов. Кроме этого, на землю передаются необходимые сведения о работе двигателей, топливной системы, систем жизнеобеспечения, состоянии авиационного специального оборудования, а также других важных узлов и агрегатов воздушного корабля.

Создателями системы уже сегодня предпринимаются шаги по ее дальнейшему совершенствованию и увеличению функциональности. В ближайшее время с помощью отечественной системы ACARS будет обеспечена возможность поступления на борт самолета цифровых метеорологических сводок по запрашиваемому аэродрому, благодаря чему экипаж сможет получать не только данные о фактической погоде за конкретный срок наблюдения, но и прогноз метеоусловий на интересующий его срок. Эта информация крайне необходима командиру воздушного судна (КВС) для принятия правильного решения в сложной ситуации. Вариантов в данном случае два: либо идти на посадку в сложных метеоусловиях, либо же осуществить уход на запасной аэродром. Своевременно переданный на борт самолета прогноз погоды по планируемому аэродрому посадки и запасным аэродромам как раз будет способствовать принятию грамотного, правильного решения командиром экипажа.

Стоит отметить, что до сей поры фактическую погоду и ее прогноз по аэродромам наземный диспетчер доводил до КВС по радиосвязи, под диктовку, что отнимало столь необходимое время и, как это часто бывает в экстремальной и сложной обстановке, не всегда правильно «усваивалось» командиром экипажа. В случае цифровой передачи прогноз передается намного быстрее и будет, что называется, всегда перед глазами командира экипажа. Помимо этого, экипаж самолета сможет получать от диспетчерской службы цифровое разрешение на вылет, а также разрабатывается передача диспетчерской информации экипажу воздушного судна путем цифровых сообщений.

Разработки новых видов, подсистем и функций отечественной системы ACARS в интересах обеспечения безопасности полетов и повышения эффективности работы воздушного транспорта продолжаются. А значит — российским самолетам на связи быть!