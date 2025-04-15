«Салют» получил официальный статус промышленного комплекса Москвы

Это поможет снизить налоговую нагрузку на предприятие и направить дополнительные средства на развитие производства и разработку новых изделий

Правительство Москвы присвоило производственному комплексу «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех статус промышленного комплекса. Предприятие признано одним из ключевых для отрасли машиностроения и получит право на региональные налоговые льготы.

Новый статус поможет ПК «Салют» значительно снизить налоговую нагрузку и направить дополнительные средства на развитие производства и разработку изделий нового поколения. Предприятие выпускает основные узлы ряда передовых авиадвигателей: ПД-8 для регионального самолета «Суперджет», ПД-14 для среднемагистрального МС-21, ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового Ил-114-300.

«Статус промышленного комплекса столицы в очередной раз подтверждает, что „Салют“ отвечает самым высоким производственным и экономическим стандартам. Сейчас на нашем предприятии трудятся более 9000 человек, и коллектив будет только расти. Мы продолжаем создавать рабочие места, развиваем программы подготовки специалистов совместно с ведущими московскими вузами и колледжами. На „Салюте“ есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает и внедряет новые технологии. В 2024 году мы стали лауреатом премии „Авиастроитель года“ в номинации „Лучший инновационный проект“ и лучшим работодателем для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках чемпионата „Абилимпикс“», — рассказал руководитель ПК «Салют» Алексей Громов.

На базе ПК «Салют» в 2025 году сформируется крупнейший центр двигателестроения в Москве. Производственный комплекс объединяется с другим предприятием ОДК — ММП имени В.В. Чернышева. Новый центр соберет лучшие практики их технологических школ и увеличит производственные мощности. В основу его создания заложены инновационные методы развития производственной системы, основанные на постоянных улучшениях.

Площадь нового комплекса составит 77 тыс. кв. м, число сотрудников превысит 13 тыс. человек. В ближайших планах — расширение производственной линейки за счет перехода на серийный выпуск узлов для авиадвигателей нового поколения.

Правительство Москвы поддерживает развитие стратегически важных отраслей промышленности, которые напрямую влияют на укрепление технологического суверенитета страны. Сегодня статус промышленного комплекса присвоен 52 московским заводам. Среди них — ведущие столичные производители продуктов питания, лекарственных препаратов, лифтового оборудования, микроэлектроники и другой важной для города продукции.