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Техкульт

Раскрыты характеристики российского электробайка «Арктур»

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Раскрыты характеристики электробайка «Арктур»

Недавно представители зеленоградского мотозавода «Русь» предварительно анонсировали новый электробайк «Арктур», но тогда его характеристики не были названы. Зато об этом вчера рассказали авторы одного из Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники среди разработчиков.

Как уточняется, «Арктур» будет оснащен электродвигателем и тяговой батареей родом из Поднебесной, а рама, декоративные внешние панели, а также контроллер будут изготавливаться в России. Мощность электромотора составит 10 кВт или 13,6 л.с. (пиковая — 20 кВт и 27 л.с.). При этом динамика байка вызывает вопросы — при такой достаточно небольшой мощности двигателя стоит учитывать немалый вес аккумулятора.

Раскрыты характеристики электробайка «Арктур»

При этом говорится о том, что «Арктур» сможет развивать максимальную скорость в 140 км/ч, одного заряда батареи хватит на 120 км движения, а ценник на электробайк превысит 1 млн рублей. Что любопытно, мотозаводом «Русь» еще не приняты довольно принципиальные решения — какими будут тип привода (цепной или ременный) и вид задней подвески (маятниковая или консольная).

Макс Антонов

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Страны
Россия
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