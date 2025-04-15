Войти
ТАСС

Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук"

83
0
0
Пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4
Пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Главный редактор журнала "Национальная оборона" назвал эффективность таких военных самолетов крайне низкой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Истребитель F-16, который накануне сбили российские средства противовоздушной обороны, мог быть уничтожен огнем зенитной ракетной системы С-300В4 или огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук". Таким мнением поделился с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что F-16 не является "абсолютным оружием", на который делало ставку военное и политическое руководство Украины. Коротченко отметил, что для российской ПВО подобные истребителю цели не являются проблемой.

"Вероятнее всего, он (истребитель F-16 - прим. ТАСС) был уничтожен либо огнем зенитной ракетной системы С-300В4, либо огнем зенитного ракетного комплекса "Бук-М2", либо "Бук-М3", которыми насыщены российские подразделения, осуществляющие противовоздушное прикрытие и поражение целей в глубине территории Украины в ходе боевых действий", - отметил эксперт.

По информации Коротченко, несколько десятков истребителей западного производства базируются на аэродромах в западных областях Украины, а также, возможно, в Румынии и Польше. По его словам, у Воздушных сил Украины остались единичные экземпляры Су-27, МиГ-29 - и поступает западная техника. Общий парк F-16, как отметил эксперт, может составлять 30-40 истребителей.

"Но еще раз подчеркиваю: их эффективность пока крайне низка, и они не вносят какой-то решающий вклад в ход боевых действий. Главная угроза - это дроны, особенно самолетного типа", - указал Коротченко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Румыния
Украина
Продукция
F-16
Бук-M3
Бук-М2
С-300
С-300В
Су-27
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 01:28
  • 8403
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия
  • 14.04 12:45
  • 1
Вскроет бреши в минных полях: Британия показала роботизированный комплекс Weevil
  • 14.04 12:42
  • 0
«Это не наш цирк, не наши обезьяны»
  • 14.04 12:35
  • 1
Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23
  • 14.04 12:27
  • 0
Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения
  • 14.04 11:32
  • 1
В Китае считают, что привычные ЗРК себя изжили, и разрабатывают принципиально новую ПВО «Непробиваемый занавес»
  • 14.04 10:57
  • 1
"Они отсюда не выберутся". Что российские дроноводы придумали против ВСУ
  • 14.04 07:08
  • 1
Южный квест: как Россия укрепляет военное присутствие в Индийском океане
  • 14.04 02:00
  • 1
Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс
  • 14.04 01:48
  • 1
Лавров заявил, что диалог между РФ и США идет без диктата и предварительных условий