Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук"

Главный редактор журнала "Национальная оборона" назвал эффективность таких военных самолетов крайне низкой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Истребитель F-16, который накануне сбили российские средства противовоздушной обороны, мог быть уничтожен огнем зенитной ракетной системы С-300В4 или огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук". Таким мнением поделился с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что F-16 не является "абсолютным оружием", на который делало ставку военное и политическое руководство Украины. Коротченко отметил, что для российской ПВО подобные истребителю цели не являются проблемой.

"Вероятнее всего, он (истребитель F-16 - прим. ТАСС) был уничтожен либо огнем зенитной ракетной системы С-300В4, либо огнем зенитного ракетного комплекса "Бук-М2", либо "Бук-М3", которыми насыщены российские подразделения, осуществляющие противовоздушное прикрытие и поражение целей в глубине территории Украины в ходе боевых действий", - отметил эксперт.

По информации Коротченко, несколько десятков истребителей западного производства базируются на аэродромах в западных областях Украины, а также, возможно, в Румынии и Польше. По его словам, у Воздушных сил Украины остались единичные экземпляры Су-27, МиГ-29 - и поступает западная техника. Общий парк F-16, как отметил эксперт, может составлять 30-40 истребителей.

"Но еще раз подчеркиваю: их эффективность пока крайне низка, и они не вносят какой-то решающий вклад в ход боевых действий. Главная угроза - это дроны, особенно самолетного типа", - указал Коротченко.