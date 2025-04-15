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Военное обозрение

Отставной лётчик ВВС Индии назвал версию причин потери F-16 ВСУ и быстрого признания такой потери Зеленским

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Источник изображения: topwar.ru

Иностранная пресса подхватывает некоторое недоумение по поводу информационной подачи потери F-16 Киевом. Изначально вопросы стали задавать рядовые пользователи на самой Украине. Основной вопрос заключается в том, почему вдруг ВС ВСУ и Зеленский признали потерю американского истребителя, пилотируемого украинским лётчиком, спустя буквально час после того, как F-16 был сбит.

Военный аналитик издания EurAsian Times Виджайндер Тхакур задаётся тем же вопросом:

Необычно то, что инцидент был признан в течение буквально нескольких часов с момента первых сообщений в социальных сетях около 13:00 по киевскому времени. В 14:42 исполняющий обязанности президента Владимир Зеленский публично подтвердил потерю на своей странице.

Тут обращает на себя внимание ещё и то, что обозреватель (а Тхакур – отставной лётчик индийских ВВС) называет Зеленского «и.о.президента» (acting president).

Тхакур:

Быстрое признание Зеленским предполагает послание, выходящее за рамки самих фактов.

Автор пишет, что для эффективного применения американских планирующих авиабомб или противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM F-16 вынужден приближаться к российской границе на относительно небольшой высоте.

Тхакур:

Вблизи расчётной точки сброса самолёт набирает высоту, чтобы достичь не только требуемой высоты, но и скорости для доставки бомбы или ракеты — действие, которое подвергает его воздействию радаров противника. Точки сброса (пуска ракеты) тщательно выбираются, чтобы избежать обнаружения системами ПВО большой дальности, такими как С-400, с целью оставаться вне зоны поражения. Однако 12 апреля украинский капитан Павел Иванов, по-видимому, вошёл в одну из таких зон.

Автор пишет, что «есть два правдоподобных объяснения». Первым он считает ошибку пилота «при расчёте профиля сброса (авиабомбы)». Вторым – ошибку разведки или недостаток разведданных, когда ВС ВСУ могли не знать точного расположения систем ПВО ВС РФ.

Отставной индийский военный лётчик отмечает, что вряд ли бы Зеленский стал быстро признавать потерю самолёта и переподготовленного на Западе лётчика, если бы дело было в ошибке этого самого лётчика. В итоге Тхакур делает вывод о том, что Зеленский сознательно признал потерю F-16 практически сразу, чтобы послать сигнал о том, что американцы своевременно не предоставили Украине разведданные.

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Индия
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F-16
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