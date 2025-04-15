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Военное обозрение

Главная по евродипломатии Каллас: Киев уже получил две трети обещанных боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас (экс-премьер Эстонии) похвасталась тем, что странам блока удалось уже собрать для Украины более 66 процентов обещанных боеприпасов.

Ясно, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что у нас уже есть две трети от моей инициативы по боеприпасам. Но, конечно, нам нужно сделать больше

- заявила Каллас журналистам, напомнив, что ЕС в этом году взял на себя обязательства выделить 23 миллиардов евро Украине.

Она вновь призвала оказывать давление на Москву, «чтобы она прекратила эту войну».

Ранее главный дипломат Евросоюза призвала европейские страны собрать два миллиона артиллерийских снарядов для Украины и отметила, что половина этой задачи уже выполнено.

На прошлой неделе британская газета Financial Times писала, что Киев может не досчитаться около полумиллиона 155-миллиметровых снарядов, которые должны быть поставлены через Чехию. Такое вариант будет возможен, по словам авторов издания, если на парламентских выборах в Чехии победу одержит оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»).

Напомним, что сегодня в Люксембурге собрались главы МИД стран-членов ЕС для обсуждения дальнейшей помощи Украине.

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Люксембург
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