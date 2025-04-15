Войти
ТАСС

Корабль Blue Origin с Кэтти Пэрри и невестой Безоса совершил полет в космос

82
0
0
New Shepard на стартовом столе
New Shepard на стартовом столе.
Источник изображения: Blue Origin

Это стало первым космическим запуском с полностью женским экипажем с момента полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 году

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Компания Blue Origin успешно завершила свой туристический полет в космос в рамках миссии NS-31, трансляция велась на сайте Blue Origin.

Это был 31-й общий запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров и первый туристический полет с полностью женским экипажем. В суборбитальный полет в этот раз отправились американская поп-певица Кэти Пэрри, Лорен Санчес - невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса, телеведущая Гэйл Кинг, бывший инженер Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюссер Кериэнн Флинн. Перед полетом в компании отмечали, что этот старт будет первым космическим запуском с полностью женским экипажем с момента полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 году.

Капсула с шестью участниками на борту благополучно приземлилась после короткой поездки в суборбитальное пространство, длившейся около 10-12 минут. В ходе полета участники испытали несколько минут невесомости и смогли наблюдать Землю на фоне черноты космоса.

Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 тыс. за место. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 01:28
  • 8403
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия
  • 14.04 12:45
  • 1
Вскроет бреши в минных полях: Британия показала роботизированный комплекс Weevil
  • 14.04 12:42
  • 0
«Это не наш цирк, не наши обезьяны»
  • 14.04 12:35
  • 1
Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23
  • 14.04 12:27
  • 0
Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения
  • 14.04 11:32
  • 1
В Китае считают, что привычные ЗРК себя изжили, и разрабатывают принципиально новую ПВО «Непробиваемый занавес»
  • 14.04 10:57
  • 1
"Они отсюда не выберутся". Что российские дроноводы придумали против ВСУ
  • 14.04 07:08
  • 1
Южный квест: как Россия укрепляет военное присутствие в Индийском океане
  • 14.04 02:00
  • 1
Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс
  • 14.04 01:48
  • 1
Лавров заявил, что диалог между РФ и США идет без диктата и предварительных условий