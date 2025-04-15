Корабль Blue Origin с Кэтти Пэрри и невестой Безоса совершил полет в космос

Это стало первым космическим запуском с полностью женским экипажем с момента полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 году

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Компания Blue Origin успешно завершила свой туристический полет в космос в рамках миссии NS-31, трансляция велась на сайте Blue Origin.

Это был 31-й общий запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров и первый туристический полет с полностью женским экипажем. В суборбитальный полет в этот раз отправились американская поп-певица Кэти Пэрри, Лорен Санчес - невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса, телеведущая Гэйл Кинг, бывший инженер Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюссер Кериэнн Флинн. Перед полетом в компании отмечали, что этот старт будет первым космическим запуском с полностью женским экипажем с момента полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 году.

Капсула с шестью участниками на борту благополучно приземлилась после короткой поездки в суборбитальное пространство, длившейся около 10-12 минут. В ходе полета участники испытали несколько минут невесомости и смогли наблюдать Землю на фоне черноты космоса.

Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 тыс. за место. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.