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ТАСС

Слуцкий: Мерц становится сообщником Зеленского в военных преступлениях

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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что лидер немецких консерваторов делает заявку на вхождение в европейскую "партию войны"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в мае может возглавить новое правительство Германии, становится прямым сообщником Владимира Зеленского в военных преступлениях, допуская поставку Киеву крылатых ракет Taurus. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Попытки наладить поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет со стороны ФРГ не имеют ничего общего с урегулированием украинского кризиса. Не говоря о том, что такие шаги провоцируют эскалацию и, как следствие, рост рисков глобального противостояния. Мерц становится прямым сообщником Зеленского в военных преступлениях против мирных граждан", - отметил парламентарий в Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, Мерц делает заявку на вхождение в европейскую "партию войны". "Но еще вопрос: будет ли поддержана воинствующая риторика Мерца его союзниками по формируемой правящей коалиции в лице СДПГ и того же [Олафа] Шольца, который на посту канцлера ФРГ последовательно блокировал подобные инициативы", - отметил глава думского комитета.

Ранее Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе. Он отметил, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Крымский мост.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. 

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