Турция намерена передать Мальдивам ракетный катер класса "Доган"

ЦАМТО, 14 апреля. Турция намерена безвозмездно передать Мальдивам скоростной ракетный катер (P-343) "Волкан" класса "Доган", сообщили турецкие и мальдивские СМИ.

Поставка осуществляется в рамках подписанного странами меморандума о взаимопонимании, нацеленного на модернизацию возможностей Мальдив по обеспечению безопасности на море.

По информации источников агентства Anadolu в Министерстве обороны Турции, передача "Волкан" рассматривается как одно из ключевых направлений развития стратегического партнерства между Турцией и Мальдивами.

Длина катера класса "Доган" составляет 58,1 м, ширина – 7,62 м, осадка – 2,74 м, водоизмещение – 436 т, экипаж – 45 человек. Катер оснащен четырьмя дизельными двигателями MTU общей мощностью 12000 л.с. и может развивать максимальную скорость 38 узлов, дальность хода составляет 1050 морских миль.

В состав вооружения катера входят две ПКР "Гарпун" (с возможностью увеличения до четырех), 76-мм АУ Oto Melara, 35-мм ЗАК и два 7,62-мм пулемета. Пока неизвестно, с каким комплектом вооружения катер будет передан Мальдивам.

Разработанный немецкой судостроительной компанией Lurssen Werft, "Доган" стал первым в составе ВМС Турции катером, оснащенным противокорабельными ракетами "Гарпун". Всего было построено 8 катеров серии (1 – в Германии и 7 – в Турции). Принятый на вооружение ВМС Турции в мае 1981 года "Волкан" в 2024 году был переклассифицирован в испытательный и учебный корабль.

Недавно катер прошел техническое обслуживание и ремонт на предприятии Istanbul Naval Shipyard. Как планируется, катер будет доставлен на Мальдивы на борту десантного корабля к июню 2025 года и передано властям страны в июле. Обучение мальдивского экипажа началось в Турции 7 апреля и должно завершиться 9 мая.

До последнего времени на вооружении ВМС Турции оставались 3 катера класса "Доган": P-340 "Доган", P-342 "Тайфун" (используется в качестве испытательного/учебного и, как ожидается, также будет передан Мальдивам) и P-343 "Волкан".

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2024 года турецкая компания Baykar Technology поставила Вооруженным силам Мальдив три БЛА "Байрактар TB2". Ранее Мальдивы традиционно сотрудничали в оборонной сфере с Индией, однако после прихода к власти в 2023 году президента Мохамеда Муиззу, который считается сторонником сближения с Китаем, отношения между странами обострились. При этом одновременно новое руководство стало расширять сотрудничество с Турцией, которая в последнее время активно стремится распространить свое влияние на всем пространстве Азии и Северной Африки.