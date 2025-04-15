Песков назвал Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине

Кремль видит аналогичную позицию и в других европейских странах, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц является сторонником эскалации конфликта на Украине, как и другие европейские лидеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать планы Мерца по поставкам Киеву крылатых ракет Taurus.

"В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", - сказал представитель Кремля

"Аналогичную позицию мы видим и в других европейских столицах", - подчеркнул Песков. Он отметил, что в целом власти стран Евросоюза пока не склонны к мирному процессу по Украине и выступают за продолжение войны.

Ранее Мерц, который в мае, как ожидается, возглавит новое правительство Германии, допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе.