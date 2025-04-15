Германия привлекла к операции «Балтийский часовой» многоцелевой разведывательный беспилотник Heron TP

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Операция «Балтийский часовой», запущенная странами НАТО в Балтийском море якобы для защиты подводной инфраструктуры, расширяется. К боевым кораблям, осуществляющим патрулирование, прибавился многоцелевой разведывательный беспилотник Heron TP с задачей отслеживать обстановку на Балтике.

Германия отправила на Балтику разведывательный БПЛА Heron TP, который присоединился к патрулированию акватории Балтийского моря. Как заявили в Минобороны ФРГ, задача данного беспилотника — отслеживание обстановки в реальном времени с передачей информации союзникам по НАТО для «своевременного реагирования». В общем, теперь над Балтикой теперь будет постоянно висеть беспилотник, как это было над Черным морем.

Ранее немцы отправили для участия в операции «Балтийский часовой» морской патрульный самолет P-3C Orion и несколько корветов, но данный самолет появляется в небе на короткое время, тогда как беспилотник может висеть в воздухе до 36 часов.

Heron TP — многоцелевой беспилотный летательный аппарат оперативно-стратегического уровня, разработанный израильской компанией Israel Aerospace Industries, подразделением Malat. Размах крыла — 26 метров, длина фюзеляжа — 13 метров. Максимальная взлетная масса — 4650 кг, полезная нагрузка — до одной тысячи килограмм.

Напомним, что запущенная в январе 2025 года операция «Балтийский часовой» в первую очередь направлена против российского так называемого «теневого флота», перевозящего энергоресурсы. На данный момент западные страны только начинают прощупывать ситуацию, подготавливая нормативную базу под узаконенное пиратство. Первые провокации уже начались, в них участвует Эстония.