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НАСА и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

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Фото: NASA
Фото: NASA.

НАСА и «Роскосмос» продлили перекрестные полеты на МКС до 2027 года

НАСА и госкорпорация «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) до 2027 года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение о перекрестных полетах подразумевает полет американских астронавтов на российских пилотируемых космических кораблях и наоборот. Всего до 2027 года включительно ожидается три перекрестных полета.

Издание замечает, что попадание в программу совместных экипажей корабля Boeing Starliner маловероятно.

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США синхронизируют сроки работы МКС.

Также в апреле руководитель встретился с заместителем администратора НАСА по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом.

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