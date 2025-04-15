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В Астрахани продолжается производство секций плавдока для "Северной верфи"

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На производственной площадке "Астраханского судостроительного производственного объединения" (АСПО, в составе "Южного центра судостроения и судоремонта" входит в ОСК) состоялась операция по перемещению полублоков плавучего дока "Владимир Емельянов" проекта 24012.

Четыре полублока весом от 700 до 970 тонн транспортировали на центральный стапель для дальнейшего укрупнения, формирования в блоки, насыщения оборудованием и выполнения достроечных работ. Как сообщили в понедельник, 14 апреля, в пресс-службе ОСК, перемещение проходило на самоходных модульных транспортёрах. Конструкции прошли освидетельствование Российским морским регистром судоходства.

Полублоки плавдока проекта 24012

ОСК


Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений размерами до 250×48 метров и массой до 25 тысяч тонн, а также для подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части. Кроме того, плавдок предназначен для внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.

Строительство плавдока ведется по заказу завода "Северная верфь" в рамках доковой программы ОСК. Реализация проекта осуществляется по методу распределённой верфи параллельно на двух производственных площадках "Южного центра": силами АСПО и завода "Красные Баррикады".

Доковая программа ОСК является частью госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Компании
ОСК
Северная верфь
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