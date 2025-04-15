Немецкие танки "Леопард 2" терпят фиаско на украинских полях сражений (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: танки "Леопард 2" показали неудовлетворительные результаты на Украине

Немецкие танки "Леопард 2" беззащитны перед беспилотниками, а ремонтировать их вблизи линии фронта невозможно из-за чрезмерно сложной конструкции, пишет The Telegraph. В итоге ВСУ вынуждены использовать эти бронемашины только в качестве артиллерии.

Аарон Бернетт (Aaron Burnett)

Незащищенность от беспилотников вынуждает украинских военных использовать это ценное оружие в качестве артиллерии.

Немецкие танки "Леопард 2" терпят неудачу на поле боя на Украине, сообщается в аналитической оценке германского министерства обороны.

В засекреченном протоколе совещания немецкого военного атташе в Киеве и 200 военнослужащих бундесвера говорится о том, что дипломат поведал о трудностях, с которыми сталкиваются украинцы при эксплуатации этой тяжелой машины.

В 2023 году на Украину было отправлено 18 основных боевых танков бундесвера "Леопард 2". Этому предшествовали многомесячные проволочки канцлера Олафа Шольца и напряженные общенациональные дебаты о том, следует ли Берлину отправлять данные танки на Украину.

В итоге Шольц дал согласие на отправку танков, когда администрация Байдена согласилась послать Киеву танки "Абрамс", а общественное настроение в Германии стало меняться в пользу Украины.

Но несмотря на всю шумиху, украинские военные столкнулись с тем, что использовать "Леопард 2" можно только ограниченно, говорится в аналитической записке, с которой удалось ознакомиться немецким средствам массовой информации.

Отчасти проблемы связаны с тем, что меняется сам характер войны и способы ее ведения.

Танки "Леопард 2" уязвимы для ударов беспилотников, как и любые другие танки, говорится в записке. Из-за сложности конструкции эти машины трудно ремонтировать на поле боя, в силу чего поврежденные "Леопарды" приходится отправлять на Западную Украину, где ремонтные бригады проводят восстановительные работы. А иногда танки необходимо отправлять даже в Польшу, где их ремонтируют и обслуживают.

Во многих случаях проблемы с "Леопардами 2" заставляют украинских военных использовать их главным образом как артиллерию.

"Основная проблема с переданными Украине "Леопардами 2" состоит в том, что их слишком мало. Если один-два танка нужно отремонтировать, это уже очень существенная часть полученного Киевом парка, и их выход из строя сказывается", — заявил управляющий директор берлинской благотворительной организации European Resilience Initiative Center Сергей Сумленный.

С 2022 года он почти каждый месяц ездит на линию фронта. Сумленный рассказывает: ""Леопард 2" не предназначен для украинского поля боя. Они хорошо действуют, когда есть надежная авиационная поддержка, но на Украине этого не хватает".

По словам Сумленного, здесь свою роль также играет послевоенное мышление Германии. "Этот танк был спроектирован поколением немецких производителей, не знающих, что такое война. Поэтому они чрезмерно усложнили систему. Более старые танки, спроектированные в 1960-е годы конструкторами, реально видевшими войну, гораздо более эффективны на поле боя, но у них слабая броня".

Немецкие военные эксперты говорят, что обретенный Украиной боевой опыт стал важным уроком и для немецкой системы военных закупок, особенно если Россия решит подвергнуть проверке НАТО.

Официальный представитель немецкой партии "Зеленые" по вопросам обороны Сара Нанни сказала, что есть один несомненный вывод для Украины. Этой стране надо больше танков. "Мы больше не можем думать о таких маленьких количествах. Мы должны исходить из того, что у подбитой машины время простоя из-за ремонта и обслуживания будет продолжительным", — отметила она.

Германия занимает второе место после США по объемам поставок боевой техники на Украину. В протоколе совещания отмечены и другие проблемы с поставляемой Германией техникой. Там говорится, что даже вполне работоспособные и эффективные системы, такие как средства ПВО, невозможно использовать в полной мере из-за нехватки боеприпасов.