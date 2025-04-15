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Украинские Силы беспилотных систем представили новый морской противокорабельный беспилотник «Аллигатор-9», способный нести до десяти малогабаритных дронов-камикадзе типа «Аллигатор 5 ToD», каждый из которых представляет собой импровизированную самонаводящуюся торпеду.

Новый украинский морской дрон обладает модульной конструкцией, благодаря чему его можно адаптировать под определенные задачи. Как утверждается, помимо возможности осуществлять эшелонированные атаки на катера и малотоннажные корабли, «Аллигатор-9» способен выполнять задачи в сфере радиоэлектронной борьбы. В варианте «EW» новый украинский морской дрон может оснащаться малыми аппаратами «Аллигатор 5 EW», предназначенными для маскировки подхода ударных групп и подавления связи. Кроме того, платформа может работать в качестве средства навигационного обеспечения.

Отдельного внимания заслуживает конфигурация аппарата, оснащенная лазерным комплексом «Трезубец-90», обеспечивающим поражение воздушных объектов на дальности от трех до пяти километров и на расстоянии до десяти километров «ослеплять» цели. «Аллигатор-9» разработан с учетом опыта боевых действий в Черном море, где украинская армия активно применяет морские безэкипажные катера.

Между тем, в недавних материалах, опубликованных в западной прессе, утверждается, что эффективность атак ВСУ в акватории Черного моря беспрерывно снижается из-за обустройства ВС РФ эшелонированной обороны в регионе.