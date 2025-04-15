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Военное обозрение

Зеленский назвал свои цифры безвозвратных потерь ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью передаче «60 минут» на американском телеканале CBS News рассказал о своем видении ситуации вокруг Украины, а также назвал потери ВСУ в конфликте.

По его словам, с начала боевых действий в феврале 2022 года безвозвратные потери украинской армии составили примерно 100 тысяч военнослужащих.

Потери составляют до 100 000 украинских солдат

- сказал Зеленский американским журналистам.

Это притом, что совсем недавно Зеленский называл число примерно в 45 тысяч. В принципе, тоже «до 100 тысяч».

В декабре 2024 года президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла за время конфликта 400 тысяч военнослужащих. В январе этого года он уже говорил о 700 тысяч только убитых украинских военных.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины потеряли убитыми и ранеными за первые три месяца 2025 года более 138 тысяч человек. А по данным Генштаба ВС России, только за один 2024 год украинская сторона потеряла до 590 тысяч военных.

В том же интервью американскому телеканалу Зеленский отметил, что Соединённые Штаты не должны оставаться в стороне от конфликта и что в Штатах якобы заметно «огромное влияние информационной политики России». Это, очевидно, заявление из той же серии, что и те, в которых некоторые западные политики говорили о помощи Москвы в приходе к власти Трампа.

После этого интервью Зеленского и программ о Гренландии Трамп заявил, что канал CBS пора лишить лицензии за распространение фейков. Ранее Трамп потребовал от канала 10 млрд долларов.

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