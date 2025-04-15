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ЦАМТО

FT: у производителя ракет Storm Shadow появились проблемы с расширением производства

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Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow.
Источник изображения: © Nicolas Economou via Reuters Connect

ЦАМТО, 14 апреля. Европейская группа MBDA, которая производит, в том числе, дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp, в 2025 году может удвоить выпуск продукции на фоне высокого спроса, однако сталкивается с трудностями в попытке расширить производство.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times.

"Производитель ракет Storm Shadow/Scalp увеличил производство, но неэффективность препятствует усилиям по расширению", – пишет издание.

Как сообщается в статье, группа MBDA в течение последних трех лет вкладывала значительные средства в новое оборудование и нанимала сотни рабочих для ускорения производства на фоне высокого спроса, который подтолкнул заказы к рекордным показателям. По данным издания, поступающие заказы достигли суммы в 37 млрд. евро, а на их выполнение при нынешних темпах потребуется около семи лет.

При этом, как пишет Financial Times, компания столкнулась с сильным давлением со стороны французских военных, требующих быстрее поставлять свои дальнобойные ракеты Aster, а также испытывала трудности с расходами на расширение и растянутыми цепочками поставок. Также MBDA столкнулась с неэффективностью, которая не имела значения в мирное время, однако в настоящее время создает определенные проблемы.

Как заявил изданию генеральный директор компании Эрик Беранже, компании нужно больше сделать, чтобы адаптироваться к экономике военного времени, в условиях которой темп и объемы впервые за десятилетия имеют решающее значение.

"Нам нужно быть намного более промышленными, так сказать, чтобы справиться с проблемами (наращивания производства – ред.)", – заявил он.

По мнению Э.Беранже, MBDA могла бы избежать многих проблем, если бы была обычной компанией. Однако, по данным осведомленных источников, предложение о реорганизации, выдвинутое в прошлом году Э.Беранже, было отклонено Францией, которая, в частности, увидела в реорганизации угрозу своему лидерству в группе. Предложение также не получило поддержку Британии. При этом обе страны указали на то, что от него выиграет только Италия.

Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование Scalp и производится группой MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 км в зависимости от модификации) в мае 2023 года, напоминает "РИА Новости".

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