Президент GDLS провел переговоры в Польше по вопросу поставки, поддержки и обслуживания парка ОБТ "Абрамс"

Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска Польского, в Варшаве.

ЦАМТО, 14 апреля. Госсекретарь МНО Польши Павел Бейда встретился в Варшаве с президентом компании General Dynamics Land Systems (GDLS) Дэвидом Паддоком для обсуждения вопроса поставки, поддержки и обслуживания парка ОБТ "Абрамс".

Как сообщает Defence Industry Europe, основной темой переговоров, состоявшихся 8 апреля, стала поддержка и обслуживание ОБТ M1 "Абрамс", которые в настоящее время интегрируются в польскую армию. Обе стороны рассмотрели требования к долгосрочной эксплуатационной готовности.

Польским официальным лицам также были представлены подробности планируемого соглашения о сотрудничестве между GDLS и заводом WZM (Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne) в Познани, которое будет направлено на развитие внутренних возможностей в обслуживании, обучении и, возможно, производстве, связанном с платформой танка "Абрамс".

Отмечается, что в случае заключения договора, сделка могла бы помочь нарастить компетенции Польши в области современных бронированных систем и укрепить оборонно-промышленную базу страны.

Как уже сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года МНО Польши заключило с властями США контракт на поставку 116 танков M1A1 FEP из наличия КМП США, которые будут адаптированы к требованиям ВС Польши, а также сопутствующей техники, включая 12 БРЭМ M88A2 HERCULES, 8 единых штурмовых мостов M1074, 6 машин управления M577, 26 ремонтных машин NG SECM на шасси HMMWV, значительного количества боеприпасов, а также комплектов обучения и логистики. Общая стоимость контракта составила около 1,4 млрд. долл., из которых около 200 млн. долл. профинансированы американской стороной за счет средств предоставленной Польше помощи.

Поставки были выполнены в течение 2023-2024 гг. Закупка позволила СВ Польши сформировать два танковых батальона, заменив T-72 и PT-91, которые были переданы Вооруженным силам Украины.

В феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3, систем противодействия СВУ AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 БРЭМ M88A2 HERCULES, 17 единых штурмовых мостов, вооружений, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 6 млрд. долл.

Контракт на закупку 250 ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс", боеприпасов, сопутствующей техники и услуг МНО Польши подписало в апреле 2022 года. Общая стоимость закупки составляет около 4,75 млрд. долл.

Для ускорения подготовки личного состава была достигнута договоренность о поставке СВ Польши в 2022 году 28 танков M1A2 SEPv2 из состава ВС США. Первая партия этих ОБТ была передана в июле 2022 года.

Агентство вооружений МНО Польши сообщило о доставке из США в порт Гдыня первой партии ОБТ M1A2 SEPv3 новой сборки 18 января 2025 года. Поставка остальных танков и сопутствующего оборудования будет завершена в 2026 году.