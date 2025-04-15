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ТАСС

Берлин предоставит Киеву 500 тыс. снарядов в рамках инициативы ЕС

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Анналена Бербок
Анналена Бербок.
Источник изображения: Henry Nicholls/ Pool Photo via AP

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Германия направит Киеву 500 тыс. артиллерийских снарядов в рамках запущенной в ЕС инициативы по предоставлению Украине в общей сложности 2 млн боеприпасов. Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности главы МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Германия обеспечит четверть этого", - сказала она по прибытии на плановое заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Люксембурге. Бербок также сообщила, что, судя по всему, это будет последнее для нее заседание Совета ЕС в качестве главы МИД ФРГ. В Германии сейчас идет процесс формирования нового правительства, в которое ее партия - "Зеленые" - не войдет.

11 апреля и.о. министра обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву в ближайшие годы новую военную помощь, в том числе еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет, 100 радаров. Кроме того, она будет включать 15 танков Leopard 1A5, 300 разведывательных беспилотников, 25 боевых машин пехоты Marder, 14 артиллерийских орудий, около 100 тыс. артиллерийских снарядов.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму примерно 44 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта. 

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