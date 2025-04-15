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Военное обозрение

В США признали высокую эффективность российской РЭБ в противодействии терминалам Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол» и «Калинка» демонстрируют выдающиеся результаты в противодействии американской спутниковой связи Starlink, которую активно используют боевики киевского режима в зоне СВО. Об этом пишет издание The National Interest со ссылкой на эксперта по безопасности Брэндона Вайхерта.

Со слов эксперта, вышеупомянутые системы создают серьезные помехи, нарушая коммуникацию и координацию противника. При этом Вайхерт подчеркнул, что данные комплексы имеют принципиальные отличия.

Так, «Тобол» действует как электромагнитный щит, блокируя все возможные сигналы спутниковой связи. В свою очередь, ключевым преимуществом обладает «Калинка», которая не просто заглушает связь, но и точно идентифицирует конкретные терминалы, включая те, что оснащены усиленной защитой. Это позволяет целенаправленно прерывать каналы управления беспилотниками и лишать связи отдельно выбранные терминалы, а не глушить всю спутниковую навигацию в целевой зоне.

Стоит добавить, что не одними «Тоболом» и «Калинкой» живет наша армия. Ранее российские военные подтвердили, что за защиту от украинских дронов отвечает еще один засекреченный комплекс – «Волна-2». Он обеспечивает подавление GPS-навигации, и сейчас на территории нашей страны развернуто более 10 тысяч таких устройств. Разработка системы начиналась в скромных, можно сказать «кустарных», условиях, но сегодня она стала важным элементом обороны.

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