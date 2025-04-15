Германия поставит Украине дополнительно 4 системы ПВО IRIS-T

ЦАМТО, 14 апреля. Министр обороны Германии Борис Писториус 11 апреля в рамках заседания контактной группы по Украине объявил о новом пакете военной помощи Киеву, в котором, среди прочего, предусмотрена поставка систем ПВО IRIS-T.

В новый пакет помощи входят четыре системы IRIS-T (батарейного состава), включая 300 управляемых ракет к ним, а также 120 ПЗРК, 300 разведывательных беспилотных разведывательных аппаратов, 25 боевых машин пехоты "Мардер", 15 танков "Леопард-1A5", 14 артиллерийских систем, 100 наземных РЛС наблюдения и 100 тыс. артиллерийских снарядов.

Б.Писториус заявил, что в этом году Германия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.), а также 8 млрд. евро (9 млрд. долл.) до 2029 года. Министр добавил, что Германия в ближайшие годы планирует предоставить ВСУ дополнительные систем IRIS-T, а также подтвердил предстоящую поставку 1100 дополнительных наземных РЛС.

Напомним, что в начале сентября 2024 года власти Германии подтвердили намерение придерживаться запланированной поставки 12 зенитных ракетных комплексов (батарейного состава) средней дальности IRIS-T SLM ВС Украины, включая ранее взятые на себя обязательства. На тот момент четыре комплекса IRIS-T SLM уже были поставлены, еще два планировалось передать до конца года (в итоге были поставлены до конца 2024 года), а оставшиеся шесть – в 2025 году. Как было заявлено, поэтапная поставка подчеркивает стратегический подход Германии к поддержке Украины, гарантируя эффективную интеграцию систем в ее оборонную инфраструктуру.

В состав каждой батареи IRIS-T SLM компании Diehl Defense входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. ЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

Наряду с IRIS-T SLM, Германия поставляет ВС Украины ЗРК малой дальности IRIS-T SLS. По состоянию на сентябрь 2024 года ВСУ были переданы три комплекса (батареи) данного типа. Тогда же Олаф Шольц пообещал поставку 9 дополнительных систем, включая двух в 2024 году (в итоге были поставлены до конца года). Остальные семь планируется передать Украине в 2025 году.